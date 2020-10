Lanzan campaña para apoyar a joven con cáncer de garganta

octubre 12, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. A través de redes sociales familiares y amigos de Emily, están promoviendo una campaña que les permita recabar recursos para apoyarla en su tratamiento contra el cáncer.



María Galindo, madre de la joven de 22 años, declaró que el linfoma de su hija es poco común y además muy costoso, pues por cada quimioterapia requiere dos ampolletas con un valor de 75 mil pesos.



Actualmente Emily está internada en el Centro de Cancerología de Xalapa, sin embargo, su familia está a la espera de que sea trasladada a un hospital de la Ciudad de México, en donde existen mejores condiciones para llegar su tratamiento.



«Ella empezó en enero sintió un poquito de molestia en la garganta y la llevé con el médico de simi y el doctor de simi le dijo que tal vez era problema de la tiroides y no, después empezó a crecer en la garganta, después se le inflamaron los ganglios y en el estudio salió que era el linfoma (…) Aquí en el CECAN no trabajan ese medicamento porque casi no se da ese tipo de cursos».



Quienes deseen apoyar a Emily pueden hacerlo a través de la cuenta 4169 1604 6325 3287 en BanCoppel a nombre de María Isabel Galindo Pérez.