Lanzan comida desde los aires a animales sobrevivientes en Australia

Australia/Planeta Curioso. Desde los aires llueven batatas (o camotes) y zanahorias para rescatar a los animales que quedan con vida por los incendios forestales que ha afectado Australia.

Los incendios forestales han arrasado con la población animal de Australia. Y están aumentando los esfuerzos humanitarios por salvar a los sobrevivientes. Se estima que han muerto millones o hasta miles de millones de animales salvajes, y cientos de miles están varados en entornos quemados.

Una de las especies que más preocupa son los Ualabíes, quienes de por sí ya estaban en riesgo antes del incendio.

«Los ualabíes generalmente sobreviven al fuego en sí, pero luego se quedan varados con alimentos limitados a medida que el fuego elimina la vegetación alrededor de su hábitat rocoso», dijo el ministro de Energía y Medio Ambiente, Matt Kean, en una entrevista con The Daily Mail. «Los ualabiés ya estaban bajo estrés bajo la sequía, lo que dificultaba la supervivencia de los ualabíes sin ayuda».

Por eso, se ha estado derramando miles de kilos de vegetales sobre el desierto de Australia para alimentar a los animales que buscan comida sin hallar nada.

Se están haciendo esfuerzos para entregar alimentos en áreas como Kangaroo Valley, Capertee y Wolgan, así como a numerosos parques nacionales.

Con la ayuda de cámaras se monitorea cuánta comida hace falta y la variedad de animales que hay en cierta zona.

La «lluvia de alimentos» continuará hasta que los hábitats recuperen suficiente humedad y nutrientes para mantener la vida, y se está haciendo esfuerzos par manejar poblaciones depredadoras rivales.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei