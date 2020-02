Lanzan ‘Dronámbulo’, show musical incluyente que habla de la creatividad

febrero 13, 2020

México/tvnotas. Alejandro Said, productor y director de Televisa, presentó con gran éxito el showcase de su nuevo espectáculo ‘Dronámbulo’, a patrocinadores, inversionistas e invitados especiales en el club nocturno La Santa de la CDMX.

El musical cuenta con 18 de actores en escena y es protagonizado por Ricardo Selmen, actor con síndrome de Down, quien da vida a ‘Polifilo’ y está haciendo un trabajo espectacular. Platicamos con el productor y esto nos dijo:

Eduardo, felicidades por este nuevo proyecto, ¿cómo te sientes?

“Por el resultado de esta noche estoy feliz, vale mucho la pena lo que estamos haciendo. Estamos buscando que la gente se sume al proyecto y encontremos patrocinadores, socios e inversionistas y un productor que se interese por el proyecto y lo quiera levantar. Es una gran metáfora, sobre la creatividad y vocación creativa que todos tenemos”.

Además es un espectáculo diferente, ¿no es así?

“Decir que es innovador sería muy pretencioso, pero queremos llevar teatro y música por un conducto más informal, con una experiencia integral de la música, el sonido, la luz, el vídeo… le hable a las generaciones más jóvenes, que hoy están completamente conectadas con eso y dejar la formalidad del teatro a un lado, por eso quisimos hacer en este lugar y en el futuro lo haremos en este tipo de espacios”.

Foto: Web

Vemos que uno de tus protagonistas es un actor con síndrome de Down y lo hace genial…

“Nosotros no hacemos un énfasis en ello, porque le damos un trato equitativo e igualitario, esto es una compañía inclusiva y diversificada. Podríamos usarlo hasta como gancho, pero una persona con síndrome de Down lo único es que tiene capacidades distintas. Ricardo tiene una sensibilidad extraordinaria, es mucho más perceptivo que cualquiera de nosotros, entiende la realidad de una manera diferente, pero es un chico igual que los otros y con gran talento ”.

Cuéntanos más de este espectáculo…

“Nosotros buscamos en lugar de escenografía tener video mapping, es decir imágenes en movimientos, una narrativa visual permanente en las pantallas que va de la mano con la historia que estamos contando, además luces robóticas, música contemporánea y hacemos un recorrido desde los años 60 hasta nuestra época actual con diferentes rolas. Tiene muchos atractivos para que la gente joven se interese y se enamore”.

¿Cuál es el mensaje que les gustaría transmitir con ‘Dronámbulo’?

“El mensaje es que todos tenemos la misma capacidad para crear, para hacer lo que nos apasiona y gusta ser, lo único que necesitamos es creer en nosotros mismos, por eso la música de ‘I’m a beliver’, concluyó el Director.