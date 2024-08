Lanzan muñeca Barbie inspirada en Juan Gabriel

El sitio de Mattel dio a conocer la mañana del martes 27 de agosto, el lanzamiento al mercado de la muñeca “Juan Gabriel Barbie Doll“, inspirada en la música y trayectoria del legendario cantautor mexicano.

La “Barbie Signature Juan Gabriel Doll” deslumbra con un micrófono en la mano y una chaqueta de bolero brillante, inspirada en el atuendo que el músico utilizó durante su icónica actuación de 1990 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Esta tendrá un costo aproximado de mil 200 pesos mexicanos.

La muñeca conmemora la carrera de casi cuatro décadas del artista nominado a seis premios Grammy, que incluye el lanzamiento de más de 30 álbumes de estudio y mil 500 canciones compuestas.

Destacaron su influencia como una de las figuras musicales más significativas de América Latina y los grandes éxitos que tuvo, conocidos por su estilo de balada conmovedora, incluyen “No tengo dinero”, “Abrázame muy fuerte”, “Amor eterno” y “Siempre en mi mente”.

El lanzamiento se da un día antes de un nuevo aniversario luctuoso del intérprete de “El Noa Noa” y “Querida”, quien falleció el 28 de agosto de 2016, a la edad de 66 años, víctima de un infarto al miocardio.

“Barbie rinde homenaje a uno de los cantautores más importantes a nivel Latinoamérica, Juan Gabriel: un prolífico compositor reconocido como uno de los artistas latinos más influyentes”, se puede leer en el sitio web.

En el texto se detalla que Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, a los 13 años escribió su primera canción y, a los 21 grabó “No tengo dinero”, que fue su primer éxito.” Desde sus humildes comienzos hasta la fama musical, la legendaria carrera de Juan Gabriel se extendió durante casi cuatro décadas. Rompió barreras culturales y creó un legado musical, un tributo duradero al amor por su país”, subrayó el texto.

Juanga forever 💛 @Barbie honors the legendary Juan Gabriel, whose prolific career changed music and Latin American pop culture forever. Dazzling in a look inspired by the icon’s charismatic and colorful mariachi outfits, the doll pays tribute to Juan Gabriel’s inimitable sense… pic.twitter.com/bagPVeymat