Lanzan teaser de ‘House of the Dragon’, la precuela de Game of Thrones

octubre 5, 2021

Redacción/Al MomentoMX. En plena temporada de estrenos de otoño, HBO Max lanzó el primer avance oficial de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que llegará este 2022.

Basada en la novela Fire and Blood, de George R.R. Martin, House of the Dragon se basa en la historia de la Casa Targaryen.

El relato cuenta con algunos rostros conocidos por los fanáticos de GoT: Emma D’Arcy dará vida a la princesa Rhaenryra Targaryen, Matt Smith encarnará al heredero al trono Daemon Targaryen y Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon.

“Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones sí”, señala un mensaje dentro del trailer, que dura un minuto y 7 segundos.

Más allá de eso, el video no revela muchas cosas de la trama; sin embargo, el espectador puede disfrutar varios elementos icónicos de Los Targaryen, la primera familia que conquistó Westeros.

Los hechos ocurren dos siglos antes de Game of Thrones, cuando la poderosa familia Targaryen ostentaba el poder en Westeros. La serie nos contará la Danza de Dragones, un popular relato en el que algunos miembros de la familia se enfrentan por el Trono de Hierro, desatando una guerra civil.

George R.R. Martin y Ryan Condal son los cocreadores del show; Miguel Sapochnik será el productor ejecutivo y director. El realizador hizo capítulos icónicos de Game of Thrones, como La Batalla de los Bastardos y La Larga Noche.

La serie Game of Thrones llegó a su fin el 19 de mayo de 2019 dejando sabores de boca agridulces, sin embargo, los seguidores han estado esperando los nuevos contenidos basados en esta historia.