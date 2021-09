Las autoridades deben ser científicas y no mediáticas en vacunación a menores: Gobernador

septiembre 3, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. En el tema de la vacuna contra Covid-19 para menores de edad que han ganado amparos ante la justicia federal, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que las autoridades deben ser científicas y no mediáticas, por lo que insistió que no se aplicará el biológico hasta no contar con una ficha técnica que especifique la dosis y que sea para menores de 12 a 17 años.

“Yo necesito que la autoridad de salud requiera que nos provean esa vacuna etiquetada para menores de edad con una responsabilidad, no vamos a ser irresponsables para aplicar una vacuna hecha para adultos a menores de edad, un doctor que proceda así tendrá que ser cuestionado y retirarle el permiso”.

Luego de que Zulma de 12 años hiciera un video video viral dirigido a Hugo López Gattel informándole que cuenta con un amparo federal, aseguró que no pueden caer en esa irresponsabilidad, pues no proveen la vacuna y la que llegue debe venir con la ficha técnica y la responsiva.

Aseguró que alguien deberá hacerse responsable ante cualquier reacción adversa en los menores y dudó que vaya a ser el juez que otorgó el amparo, será el que la aplicó en esa circunstancia.

“Sería yo un irresponsable de no proteger a la niñez, diciendo que nada más porque los medios opinan, no señor, hoy el presidente hizo énfasis, en estas cosas tenemos que ser científicos, no mediáticos, es la responsabilidad del Estado, esos eran los que aplicaban agua destinalada, no vamos a actuar de esa manera tan irresponsable”.

Finalmente, García Jiménez advirtió que es él el que está a cargo de la salud de los veracruzanos, “la autoridad sanitaria es un servidor y tengo que actuar de acuerdo a preceptos legales en que en estas circunstancia la farmacéutica deben enviar etiquetada la vacuna para menores de edad y una autoridad con la responsiva y con todo gusto”.