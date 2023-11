Las grandes orquestas han interpretado la música del compositor Mario Lavista

noviembre 5, 2023

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) recuerdan el segundo aniversario luctuoso del compositor mexicano Mario Lavista Camacho, fallecido el 4 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México.

Su obra para orquesta ha sido interpretada por los principales directores y orquestas clásicas de México, así como por las orquestas de Dallas y Pittsburgh, en Estados Unidos, bajo la dirección del mexicano Eduardo Mata. En 1994 la American Composers Orchestra, bajo la dirección de Dennis Russell Davies, estrenó en Nueva York su obra Lacrymosa.

Mario Lavista estudió composición con Carlos Chávez y con Héctor Quintanar y análisis musical con Rodolfo Halffter en el Conservatorio Nacional de Música.

En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes y la Medalla Mozart, y en 1998 ingresó a El Colegio Nacional. Fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Dictó cursos y seminarios en universidades de Estados Unidos y de Canadá; y en los Cursos Latinoamericanos de Música Contemporánea. Publicó el libro Textos en torno a la música.

Algunos de sus últimos encargos fueron escritos para intérpretes y agrupaciones, como la flautista Jill Felber, el Quinteto de Alientos, el Cuarteto Kronos, el Cuarteto Latinoamericano, el grupo de percusiones Tambuco y el guitarrista David Starobin, entre otros.

Asimismo, tuvo a su cargo las cátedras de análisis y lenguaje musical del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música del Inbal y fue director de la revista Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical. Compuso música para las películas Cabeza de Vaca, Vivir mata y El eco de la montaña, por las cuales fue nominado al premio Ariel en las categorías Música de Fondo, Música Compuesta para Cine y Música Original.

Fue invitado como profesor de composición y análisis en Indiana University, Atlantic Center for the Arts (Florida) y University of Chicago; impartió conferencias y seminarios en Cornell University (NY), University of California at San Diego, University of Wisconsin (Milwaukee), Western Carolina University, McGill University (Montreal), University of California at Santa Barbara, Florida; International University, Hofstra University (NY), San Francisco State University e Illinois Wesleyan University, entre otras.

Cabe señalar que en 1967 recibió una beca para estudiar con Jean-Étienne Marie en la Schola Cantorum de París y asistió a los seminarios de música nueva impartidos por Henri Pousseur. En 1969 participó en cursos de Karlheinz Stockhausen en Colonia, Alemania, y en los cursos internacionales de verano de Darmstadt. En 1970 fundó el grupo de improvisación Quanta, interesado en la creación y la interpretación simultánea y en las relaciones entre la música en vivo y la electroacústica.

Falleció el 4 de noviembre de 2021 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.