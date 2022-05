mayo 11, 2022

Ayer los tres hijos de entre 6 y 15 años, de la fotógrafa Sheila Johana García, no tuvieron a quien felicitar y seguramente se habrán quedado con las manualidades, que habrían hecho en su escuela para su mama; lo que tuvieron estos 3 infantes yo ni me lo imagino, el 9 de mayo en las primeras horas de la tarde, Sheila fue asesinada de 7 balazos al interior de un vehículo, junto con la reportera Yessenia Mollinedo en Cosoleacaque; ambas estaban estacionadas en un vehículo, afuera de una tienda de conveniencia.

Triste día de la madre, habrán tenido los tres muchachitos, que hoy quedan en la orfandad, al momento suman ya 7 los comunicadores asesinados, en estos 3 años de gobierno morenista, en el estado de Veracruz.

Otras que también habrán pasado un día de las madres muy tristes, habrán sido, las madres de los miles de desaparecidos, que seguramente estarán enterrados en alguna fosa perdida y dejada de lamino de Dios, aquí en Veracruz. En las primeras horas de su gobierno, Cuitláhuac García Jiménez, declaró al estado de Veracruz en Emergencia Humanitaria, desde un inicio, la declaratoria contempló la ejecución de acuerdos, entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendrían como finalidad, el dar seguimiento a los casos de hallazgos de fosas clandestinas, en el estado.

Los primeros meses hubo reuniones puntuales, con García Jiménez, Mayra Ledezma, que en aquel entonces fungía de directora de Cultura de Paz del Gobierno Estatal y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marmiko Matzumoto, hasta que la vorágine gubernamental, rebasó las buenas intenciones de García Jiménez y esas reuniones han tenido que espaciarse.

De momento doña Mayra Ledezma, ya no labora en el Gobierno Estatal, volvió a la academia a la Universidad Veracruzana; de momento, supongo yo, que personal de la Fiscalía General del Estado, ha seguido reuniéndose con los colectivos y dando seguimiento a todos y cada uno de los casos, que hasta ahora no han sido resueltos, la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns, no ha dado cuenta de cuantas reuniones con los colectivos de búsqueda de personas, han tenido verificativo en su presencia, pero los trabajos en las fosas, se han seguido realizando.

Ayer fue el alcalde Ricardo Ahued, quien recibió al colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, quienes manifestaron la urgencia de abrir las fosas comunes del panteón de Palo Verde, para que la Fiscalía Generales Estado, realice la identificación de los restos inhumados, desde el año 2011.

Las fosas comunes del panteón de Palo Verde, en el periodo gubernamental de Javier Duarte de Ochoa, fueron un desmán, recordarán que ahí supuestamente estarían los restos de Gemma Mavil, quien fue secuestrada en el año 2011.

Recuerdo que luego de un largo peregrinar, los familiares de Gemma Mavil en el año 2016, lograron exhumar tres fosas dentro del panteón de Palo Verde, ninguno de los cuerpo exhumados, pertenecía a Gemma, lo más que encontraron ahí, fueron algunas de las pertenencias, con las que Gemma habría sido secuestrada, pero del cuerpo nada.

Cuántas madres habrán revivido ayer, una vez mas, el sufrimiento la desaparición de sus hijos y cuántos hijos, habrán extrañado a sus madres, algunas víctimas de feminicidios, otras como Sheila, asesinadas por ejercer el periodismo.

Cosas de la vida y menudencias

El gobernador García Jiménez ayer, a través de sus redes sociales habría dio a conocer que hasta el momento, en la Fiscalía General del Estado, existen 4 líneas de investigación, tras el homicidio de las comunicadoras Yessenia Mollinedo y Sheila García.

Ricardo Ahued, ahora atendiendo a muchos de los grupos vulnerables, no cabe duda que el Rey de los alcaldes veracruzanos, no pierde el tiempo y empieza su día desde las 6 de la mañana, hasta que despacha el últimos de sus asuntos; el señor es un hombre acostumbrado al trabajo y que pese a que su formación académica no es la mejor, el talento y la neurona le asisten.

¿Cuántos de los morenos del gabinete estatal lo imitan? Son pocos, sé de algunos funcionarios, que amparados con la gracia y amistad del jefe, como ellos mismos lo llaman; aparecen por ahí de las 11:30 de la mañana, cuando van.

En fin hermosos míos, así las cosas, nos leemos mañana.

