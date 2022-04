Las mujeres deberían salir a la calle sin miedo y regresar a casa vivas: Julen Rementería

abril 22, 2022

Xalapa. El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería del Puerto, señaló que la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz no se ha detenido y mucho menos disminuido.

Lamentó que en pleno siglo XXI las mujeres en lugar de sentirse seguras, libres y protegidas, están siendo acosadas, violentadas, desaparecidas y víctimas de feminicidios.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz comparte el Segundo lugar a nivel nacional con mayor cantidad de casos en feminicidios con Nuevo León, pues ambos estados reportaron de enero a marzo, 21 feminicidios.

En este mismo periodo en el país se registraron 215 feminicidios, de los cuales el Estado de México, Nuevo León y Veracruz concentran 81 de los casos, es decir el 37.6 por ciento del total se ubica en sólo tres estados.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional publican que Veracruz se ubica por arriba de la media nacional en feminicidios, pues reporta 0.34 delitos de feminicidios por cada 100 mil mujeres, mientras la media es de 0.23.

Cifras similares y poco alentadoras reporta el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, que de enero a marzo de este año registro: 28 feminicidios, 28 homicidios, 160 desapariciones y 114 agresiones hacia las mujeres en el estado de Veracruz.

De los feminicidios reportados al momento 6 han sido de menores de edad, mientras que, de las 160 desaparecidas, 100 de ellas ni siquiera cumplían la mayoría de edad.

Los municipios con mayores casos en feminicidios son en primer lugar Ciudad Isla, Acultzingo en segundo y Veracruz Puerto, tercero. Las principales causas de muerte son por armas de fuego, arma blanca, asfixia y golpes.

Mientras que en desapariciones los municipios con mayor cantidad de casos son Veracruz Puerto, Xalapa y Córdoba.

Ante ello, dijo que es urgente implementar acciones y estrategias con resultados reales y no de papel, pues de nada sirven las alertas de género en el estado, si las autoridades estatales no van a actuar y a proteger a las veracruzanas.

“Este no es un llamado a las autoridades, es una exigencia, para que castiguen a quienes se atrevan a tocar a una mujer sin su consentimiento o agredirlas de cualquier forma”.

Y es que destacó que la violencia contra la mujer en el estado ha quedado en la impunidad, porque sólo el 5 por ciento de los feminicidios y el 5 por ciento de las desapariciones se resuelven, es decir el 95 por ciento de los casos en ambos delitos, quedan impunes.

El castigo para los feminicidas es de 40 a 60 años de prisión, sin embargo, la cantidad de encarcelados no son alentadoras, en los últimos tres años sólo 20 de un total de 263 han sido castigados con cárcel.

El senador precisó que esta situación no puede seguir igual en Veracruz, pues las niñas no deberían crecer con el temor de salir a la calle con el riesgo de no volver nunca más.

El gobierno de Morena no ha dado resultados en la protección de mujeres, por el contrario, cada día son más las que son vulneradas, golpeadas, violentadas, desaparecidas, o asesinadas. Esta realidad no se puede ocultar, y negarla sería permitir que los agresores y feminicidas queden impunes.

Enfatizó que en lo que va de la administración federal, 20 programas sociales que eran dirigidos a mujeres desaparecieron o tuvieron recortes en su presupuesto, sin embargo, con esta situación lo que ocasionaron fue exponer aún más a la violencia a las mujeres.

Insistió en que toda mujer merecer ser respetada y no victimizada por su género, por lo que dijo se debe trabajar no en minimizar el problema, sino en políticas públicas y acciones que protejan a las mujeres y les permita salir a la calle sin miedo y lo más importante “regresar a casa vivas”.