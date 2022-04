Las mujeres están listas para gobernar: Claudia Sheinbaum

abril 4, 2022

Carlos Guzmán/Durango.- Este domingo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió al inicio de campaña de la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Haremos Historia, Marina Vitela Rodríguez, a quien llamó una mujer luchadora que representa los ideales de la Cuarta Transformación.

“Estoy junto a la próxima gobernadora de Durango y estamos muy contentos, muy contenta porque no solamente es una mujer luchadora, sino que representa los ideales de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar”, afirmó.

Durante su visita al estado de Durango, Claudia Sheinbaum afirmó que esta entidad de la República Mexicana cuenta con una gran diversidad, con gente trabajadora y que está preparada para que una mujer como Marina Vitela sea su gobernadora.

“Claro que (las mujeres) están listas para gobernar y Marina está lista para gobernar Durango (…) Durango es de una gran diversidad con gente hermosa, trabajadora y estamos aquí para apoyar a la próxima gobernadora”, agregó.

En el marco de las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo, la Jefa de Gobierno señaló que Morena va por las seis gubernaturas que están en disputa.

La coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Durango está conformada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas (RSP).