Las mujeres somos fortaleza, hoy estamos en la política y somos triunfadoras: Rocío Nahle

septiembre 13, 2024

Reconoció la gran gestión de Nadine Gasman al frente del Inmujeres estos seis años “lo has hecho muy bien Nadine”, expresó.

Su gabinete es paritario, integrado por hombres y mujeres de alto perfil.

La violencia política de género existe y se debe combatir pero no utilizar como bandera de victimización ni debilidad femenina.

Hay que fortalecer el núcleo social, a la familia, apuntó.

Ciudad de México, viernes 13 de septiembre de 2024.- En el marco del “Encuentro Nacional de Mujeres por la Igualdad Sustantiva y el Bienestar”, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ONU Mujeres y la Secretaría de Cultura, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García advirtió que las nuevas generaciones de mujeres no están obligadas a aguantar sino a vencer toda adversidad y prueba que enfrenten en cualquier ámbito porque son ejemplo para quienes vienen detrás.

Bajo ningún precepto, dijo, deben victimizarse o mostrarse débiles cuando la naturaleza del género femenino es fuerte y así deben asumirse.

Muestra de ello, es la reciente elección popular a la que se sometió para ganar la gubernatura de Veracruz, donde triunfó ante su oponentes varones arropada por mujeres.

“Y quiero mencionar la experiencia reciente, a ver yo vengo de una elección, yo soy ingeniera, y en el campo en el que me he movido profesionalmente pues el gran porcentaje son de hombres y aprendí de alguna manera a trabajar con ellos, contra ellos…también, y a avanzar porque si me hubiera sentado a llorar mi desgracia pues no, y esto es una lección para nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras nietas, y no es de que tienes que aguantar no, tienes que vencer que es distinto”, sentenció.

Reconoció que lo vivido en Veracruz en el pasado proceso electoral fue histórico, una elección muy dura, sobre todo porque las dos estrategias estaban claramente marcadas tanto por la oposición como por su equipo de campaña.

Uno, mediático, de choque, el de la oposición y el de ella, en territorio, con el pueblo, recorriendo los 212 municipios.

“Fueron dos proyectos, dos estrategias, una machista, y de nuestra parte progresista”, subrayó.

El éxito fue la unidad, fue hacer política, señaló “nos metimos en este territorio y aquí hay que dar la batalla, las que se meten en otro territorio está bien, allá tendrán las académicas, o lo que sea, allá tienen su espacio, que también tienen que conquistar espacios pero nosotras en política nos metimos y tenemos que asumirnos como tal”, subrayó.

Un gran ejemplo y orgullo es la presidenta electa Claudia Sheinbaum “o sea es el orgullo porque se asumió, ha crecido muchísimo porque se asumió, aparte de estar preparada, de tener el talento y de haber caminado, se asumió, cada una de nosotras nos tenemos que asumir, es a lo que nos metimos y esto no viene gratis ni solo, esto viene con una gran responsabilidad, no podemos perder lo avanzado pero eso no nada más se decreta, eso es la responsabilidad que tenemos todas en nuestro sector”, subrayó.

Tras hacer un reconocimiento a las abuelas, madres y mujeres en general que precedieron la lucha feminista y la liberación del género, Nahle García reiteró el gran papel que las mujeres juegan en la historia y en la política mexicana, sitio que gradualmente han reconquistado porque naturalmente les pertenece.

“Nos metimos en política, estamos en política compañeras y las mujeres por nuestra naturaleza feminista somos de sentimientos, somos sentimentales, esa es la parte bonita del feminismo también y nos hace distintas a los hombres, a los caballeros pero nos metimos al mismo terreno, político, político y esto pues vamos caminando con madurez porque son caninos y estamos en el terreno de ellos y con inteligencia, astucia, sentimiento, audacia, hemos avanzado y nos hemos preparado para tener hoy a la primera presidenta de México, para tener gobernadoras, senadoras, equidad, esto es importante señalarlo, todas las que estamos aquí tenemos una historia, todas”, explicó.

Es interesante, dijo, observar el motivo por el cual las mujeres han avanzado en México y va más allá de haberse preparado y contar con leyes equitativas e igualitarias.

“También nosotras hemos respondido al llamado de la historia y de las leyes y hemos dicho, a ver, quiero participar, y nos vamos a topar con muchísimos obstáculos, yo les aseguro que todas las que estamos aquí hemos pasado cosas fuertes, con inteligencia y con trabajo hemos vencido y por eso estamos aquí”, destacó.

Declaró que la violencia política de género existe, se debe señalar y combatir pero nunca utilizar como bandera o estrategia de victimización porque el estandarte de las mujeres debe ser de fortaleza, no de debilidad.

Las mujeres deben elevar el nivel de hacer política, tener altura en cualquier ámbito en que se desempeñen, ahí está la clave, puntualizó.

“Eso no nos puede hacer ver débiles, tenemos que ser muy listas, tenemos que ser inteligentes, en esta elección que yo pasé le iban subiendo de tono, ellos, porque querían que yo declarara violencia política de género y dije no, no la voy a declarar, en un debate les dije soy una mujer fuerte y después del 2 de junio nos vamos a ver las caras en el tribunal pero ahorita les voy a ganar en el mismo territorio porque ellos era lo que querían, ellos era: vas a salir llorando, te vamos a doblar, vas a ver, ¡no!, y miren las vueltas que da la vida, aquí están las senadoras yo ya que les puedo decir, las vueltas que da la vida”, enfatizó.

Rocío Nahle compartió esta experiencia como parte de un camino recorrido de la mano de muchos hombres machistas y no machistas “hay muchos hombres solidarios, hay muchos hombres que nos ayudaron a caminar, a seguir, o sea hay de todo pero sin duda quienes accedemos al poder si tenemos una gran responsabilidad y compromiso”, enfatizó.

Como gobernadora electa, se comprometió a hacer políticas públicas a favor de las mujeres veracruzanas amén de que su gabinete será paritario lo que se puede constatar con los primeros nombramientos hechos a la fecha “encontré compañeras con un alto perfil, esa es la parte en la que se camina, pero yo creo que todas estamos de acuerdo que lo más importante es ir al núcleo social que es la familia, si una mujer en su casa está bien, la familia va a estar mejor, si una mujer en su casa en su núcleo no está bien pues hay una descomposición y de eso se trata el Bienestar”, concluyó.