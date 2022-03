Las mujeres son escuchadas en mi gobierno: Ahued; se quejan de despidos en el IMMX 

marzo 15, 2022

Regina Montes/El Demócrata. El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que en su administración se escucha a las mujeres y reconoció el trabajo que se ha hecho durante estos años en el Instituto Municipal de las Mujeres.

Lo anterior, luego de la queja de dos mujeres que fueron despedidas injustificadamente de ese instituto, pese a ser madres solteras y los años de trabajo que llevaban.

“Acaba de instalarse el consejo, están trabajando extraordinariamente las mujeres y si es problema del trabajo hay que escucharlas a todas, yo soy muy respetuoso de la mujer y también genero ese tipo de cuestiones”, dijo el edil.

Sin embargo, detalló que la Ley Orgánica señala, como sucederá en su gobierno, que habrá personal de confianza que al concluir la administración tendrán que dejar su empleo.

“Aplica como nos va a aplicar a nosotros y que nadie se asuste, que tendrá que dejar el empleo porque así está la ley orgánica, personal que de alguna manera esté trabajando en esta administración dejará su labor, pero ellas serán escuchadas, no las he contactado”.

El presidente municipal reconoció que muchas mujeres en el Instituto Municipal de las Mujeres realizaron una gran labor, por lo que dijo que está dispuesto a escucharlas.

“Yo las voy a atender, pero debemos saber que hoy también en el lugar se está haciendo un gran trabajo por la titular y el personal que tienen, son sus aliadas, además, a veces las condiciones financieras no nos permiten que llegue personal y se quede mucho personal, hoy mismo atravesamos por una crisis tremenda en términos de obligaciones y aunque quisiéramos ayudar, no podemos ya contratar personal”.

La queja

Elsa María Delfina López Rivera y Norma Lozada, ex titulares de área del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) denunciaron haber sido despedidas injustificadamente por parte de la actual directora Zaira del Toro Olivares.

Tras asegurar que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, Elsa López Rivera acusó que fue discriminada por su edad y además por ser madre soltera de un adolescente después de 8 años de estar en el instituto.

En su caso, Norma Lozada, explicó que fue despedida cuando su hijo tenía dos meses de edad y tras 12 años de laborar en el Instituto.

Elsa refirió que esto es importante para hacerlo visible en el marco del 8 de marzo que se conmemora la lucha de las mujeres por el acceso a sus derechos y que se dé a conocer cómo está actuando el Ayuntamiento de Xalapa con las mujeres que, a su decir, no tiene el interés ni la visión para que tengan acceso a sus derechos.

Detalló que ella ingresó al Instituto en el 2014 donde estuvo durante dos administraciones, con el entonces alcalde Américo Zúñiga Martínez e Hipólito Rodríguez Herrero; antes, durante casi tres años, laboró en el área de Adquisiciones en el gobierno de Elizabeth Morales.

En el IMMX estuvo como coordinadora administrativa y posteriormente como jefa de unidad de Administración, “pero estos nombres son solo eso, nombres, porque en realidad todas las decisiones y documentos los suscribía la directora como tal, era la única que tenía facultades para suscribir cualquier documento”.

Agregó que, al no existir un área de Servicios Generales, Recursos Materiales ni de Finanzas que contara con un departamento como contabilidad o recursos financieros, ella manejaba por el mismo sueldo las tres áreas.

No obstante, cuando se terminó la administración municipal pasada, el 31 de diciembre de 2021 les pidieron firmar su renuncia y la funcionaria que se los hizo saber, les señaló que, por los años de antigüedad, buscarían que siguieran laborando allí, lo que no ocurrió.

“No se consideró la situación en primer lugar, el tipo de institución que se trataba, es un instituto que lucha y apoya porque las mujeres tengan acceso a sus derechos y no se nos concedió, en mi caso creo que es una discriminación por el sentido de ser mujer, tener un hijo adolescente, en una etapa difícil, yo soy la que tiene la tutela de mi hijo y al ver esa situación el ayuntamiento consideró que no tenía el tiempo para dedicarme al trabajo por estar al pendiente de mi hijo y por otro lado también la edad porque ya no la consideran apta para desarrollar las actividades que yo venía haciendo”.

Señaló que las personas que contrataron actualmente son jóvenes de menos de 30 años cuando ella tiene 53, “ahí te das cuenta que es una discriminación como tal”.

Sostuvo que tras dialogar con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para exponer su situación, le llamaron para una recontratación en otra área del Ayuntamiento de Xalapa con un sueldo de 6 mil pesos mensuales, lo que considera no es digno por las capacidades y preparación que tienen.

“Es una burla para mi trabajadora, como mujer, y no se vale (…) yo de entrada estoy pidiendo mi reinstalación con el mismo nivel y con el salario o un salario digno, pero en dado caso que no, que se tome en cuenta mi antigüedad y se me haga la liquidación conforme a la ley”.

Explica que son cerca de nueve mujeres que eran jefas de área en esa misma situación, pese al trabajo que se ha realizado durante todos estos años dentro de Instituto.

En el caso de Norma Lozada explicó que ella inició como abogada auxiliar en el 2009, un año después de la fundación del Instituto, más tarde pasó a ser subdirectora, pero por falta de recursos, pasó a ser jefa del departamento de Atención a la Violencia.

Pese a que tuvieron muchas capacitaciones en todo este tiempo para mejorar su trabajo en favor de las mujeres, con el cambio de administración municipal, fue despedida, pese a que recientemente había nacido su hijo.

“Mi bebé nació el 3 de octubre del año pasado y mi situación laboral cambia un poquito a diferencia de las demás compañeras porque de acuerdo a la legislación, principalmente a las tesis que existen en materia laboral se le da una mayor protección a las mujeres trabajadoras madres que tengan hijos de menos de seis meses de edad, mi hijo para el 31 de diciembre que fue el día que nos dieron la renuncia para firmarla, porque esta actual directora a diferencia de las demás, nos hizo firmar renuncia”.

Agregó que le hicieron saber que “por compromisos políticos” debía entender que tenían que cumplir con ello.

“Yo sabía que corría el riesgo (de ser despedida) pero también había circunstancias que me apoyaban y protegían a diferencia de las demás compañeras que es mi hijo de en aquel entonces dos meses de edad (…) de los 12 años que estuve laborando para el Ayuntamiento de Xalapa realmente nunca recibí ningún tipo de liquidación y yo creo que sí tenían que observar esas pequeñas circunstancias en mi caso, pero nunca se tomaron la delicadeza de observar esos pequeños detalles”.