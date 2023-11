“Las tres son de primera”, responde AMLO a críticas de terna para ministra de la SCJN que envió al Senado

noviembre 24, 2023

Carlos Guzmán | Enviado, Oaxaca.- Reiterando que no le gusta simular en nada de lo que hace o envía, este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que las tres mujeres que envió como terna al Senado son todas “de primera”.

Al respecto de la polémica, dijo que Estela Rios, actual Consejera Jurídica de presidencia de la República, es una abogada con más de 30 años de experiencia, al igual que Lenia Batres, quien ha luchado desde hace décadas, ellas no defenderían a empresas como lo hacen ahora los que están en la SCJN.

Sobre Bertha Alcalde, dijo que ella ha sido la responsable de la limpia de la Cofepris de ser un botín de las empresas farmacéuticas o daba dinero para algún trámite, ahí se hizo junto con un médico, Alejandro Svarch “eso es Bertha”, sostuvo.

Agregó que las tres garantizan criterios imparciales, de ser honestas “la derecha es muy deshonesta, corrupta, la de izquierda no, el corrupto o que no le tiene amor al pueblo o no es consecuente no es de izquierda, pero claro que somos distintos”. Abundó.

Citó para ello lo que hará Javier Milei, quien dijo “ya está vendiendo o rematando las empresas públicas como hizo Menem, eso ya lo padecimos aquí”.