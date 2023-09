Latin Grammy 2023: Lista de todos los nominados

Redacción Xalapa.- Los Latin Grammy 2023, la versión latina de los Premios Grammy otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, compartió el día de hoy la lista de los nominados quienes formaran parte de la entrega número 24 de estos premios.

Estos reconocimientos, los cuales valoran el trabajo de los exponentes de diversos géneros, se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre.

Latin Recording Academy lanzó toda la información relacionada con los nominados que conformaran las diferentes categorías.

Álbum del año

La cu4rta hoja – Pablo Alborán

A ciegas – Paula Arenas

De adentro pa afuera – Camilo

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Vida cotidiana – Juanes

Mañana será bonito – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Play – Ricky Martín

Eadda9223 – Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así´ – Carlos Vives

Canción del año

Acróstico – Shakira

Amigos – Pablo Alborán y María Becerra

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ella baila sola – Eslabón Armado y Peso Pluma

NASA – Camilo &yAlejandro Sanz

Ojos marrones – Lasso

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres – Fonseca y Juan Luis Guerra

TQG – Karol G y Shakira

Un x100to – Grupo Frontera con Bad Bunny

Grabación del año

No es que te extrañe – Christina Aguilera

Carretera y manta – Pablo Alborán

Déjame llorarte – Paula Arenas y Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres – Fonseca y Juan Luis Guerra

Mientras me curo del cora – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ojos marrones – Lasso

La fórmula – Maluma y Marc Anthony

Despechá – Rosalía

Correcaminos – Alejandro Sanz y Danny Ocean

Compositor del año

Edgar Barrera

Kevyn Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Mejor Canción Pop

5:24 – Camilo

Bailo Pa Ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastian Yatra & Pablo Alborán

Déjame Llorarte – Paula Arenas & Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap y Shakira

Mejor álbum vocal pop

La Cu4arta Hoja – Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 – Alemor

De Adentro Pa Afuera – Camilo

La Neta – Pedro Capó

Tu Historia – Julieta Venegas

Mejor álbum de rock

Íntimo Extremo – 30 Años – A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 – Arde Bogotá

De La Tierra III – De La Tierra

Dopelganga – Eruca Sativa

Sólo D’ Lira – Molotov

Mejor canción de rock

Depredadores – De La Tierra

El Piso Es Lava – Todo Aparenta Normal y An Espil & Evlay

Gris – Juanes

Leche De Tigre – Diamante Eléctrico y Adrián Quesada

Los Perros – Arde Bogotá, compositor – Arde Bogotá

Mejor canción alternativa

Aleros/Pompeii – La Vida Boheme

ANASTASIA – Cami

Cicatriz Radiante – El David Aguilar

El Lado Oscuro Del Corazón – Dante Spinetta

Traguito – iLe & Mon Laferte

Mejor álbum pop vocal tradicional

A Ciegas – Paula Arenas

Que Me Duela – Camilú

Décimo Cuarto – Andrés Cepeda

Placeres y Pecados – Vanesa Martín

Mejor canción regional mexicana

Aclarando La Mente – Joss Favela

Alaska – Camilo y Grupo Firme

Ella Baila Sola – Eslabón Armado y Peso Pluma

La Siguiente – Kany García y Christian Nodal

Un X100to – Grupo Frontera y Bad Bunny

Mejor álbum de música banda

De Hoy En Adelante – Que Te Vaya Bien Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Hecho En México…Mágico – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Punto y Aparte – Banda MS de Sergio Lizárraga

Una Copa Por Cada Reina (Deluxe)- Nathan Galante

1500 Pedas – La Adictiva

Prefiero Estar Contigo (Deluxe)- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho