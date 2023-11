Latin Grammys 2023: Karol G, Shakira, Natalia Lafourcade y Bizarrap se coronan como los máximos ganadores de la noche

noviembre 17, 2023

Redacción Xalapa.- Este jueves se llevó a cabo la 24ª edición de los Latin Grammy, evento que premia lo mejor de la música latinoamericana e iberoamericana. Sin embargo, este año la celebración fue algo diferente, ya que fue la primera vez que este evento se realizó fuera de Estados Unidos, para llevarse a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones en Sevilla en el sur de España.

Así bien, en la noche más importante de la música latina, los máximos ganadores fueron Shakira, Karol G, Natalia Lafourcade y Bizarrap con tres galardones cada uno.

Los tres grammys que obtuvo Shakira fue a mejor canción fusión urbana por «TQG» junto a Karol G, y mejor canción pop y mejor canción del año por «Music Session vol. 53», que comparte con el productor Bizarrap.

Por lo que la artista expuso que se sentía muy feliz y que todos los premios son dedicados a sus hijos, además de que compartió que vienen muchas cosas en su carrera.

«Qué felicidad, yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen, así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que voy a hacer, en el público con el que voy a compartir porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”.

Karol G, por su parte, se llevó el galardón por Álbum del año, y Mejor álbum de música urbana por «Mañana será bonito», además del premio que compartido con Shakira por «TQG».

Por lo cual, la colombiana estaba sorprendida porque el premio al Mejor álbum de música urbana lo hubiera conseguido una mujer.

«No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer, ¡qué chimba!”, dijo.

Asimismo, expresó que su álbum es muy especial para ella y que esta contenta de que haya cambiado la vida de muchas personas.

“Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida y es increíble que haya cambiado la vida de tanta gente”, expuso.

Por otro lado, la mexicana Natalia Lafourcade se llevó las categorías de cantautor por su álbum «De todas las flores»: Mejor álbum cantautor, mejor canción cantautor y grabación del año.

“Este es el disco más personal que hice en un momento en el que me sentía toda rota, no sabía no por dónde empezar y la música me volvió a enseñar su poder medicinal”, dijo al saber que había ganado.

Así como también, expuso que su éxito se lo dedica a todas las mujeres.

“Lo dedico a todas las mujeres amigas, no dejemos de componer, no dejemos de creer en nuestro arte, en nuestra música”.

Por su parte, el productor argentino Bizarrap se llevó el gramófono a Mejor canción urbana, por su colaboración con Quevedo en «Music Session vol. 52», y los que comparte con Shakira a Mejor canción pop y Mejor canción del año por «Music Session vol. 53».

Al recibir su grammy expresó que no estaba acostumbrado a hablar pero que estaba agradecido.

«No estoy acostumbrado a hablar, impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora. Muchísimas gracias”, dijo.

Así, la noche de este jueves en Sevilla, varios artistas fueron galardonados por su trabajo en la música latina.