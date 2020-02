Latinos se adueñan del Show de Medio Tiempo

Redacción/Xalapa.- Impresionante fue la actuación de Jennifer López y Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020, el cual ya es considerado por muchos internautas como el mejor de la historia.

Todo comenzó con las luces apagadas en el Hard Rock Stadium para encenderse mostrando a una guapísima Shakira en el escenario portando un vestido rojo entallado. Iniciando con She Wolf, seguido de Whenever, Whatever, todos en el estadio de Miami desbordaron adrenalina.

Bad Bunny hizo su aparición con “Calladita” dejando claro que los latinos se adueñarían de este medio tiempo. “Me gusta” y “Chantaje” se unieron al reparto, culminando con Hips Don’t Lie.

Fue el turno de Jennifer López con Jenny from the Block y Waiting for Tonight, demostrando asombrosas coreografías. Otro latino entró a cuadro, J Balvin acompañó a la boricua y juntos entonaron On the Floor.

Reaparece Shakira y junto a JLo demuestran todo el poder latino a los Estados Unidos. Waka Waka sonó con fuerza y con un movimiento de caderas más, Jennifer Lopez y Shakira dan por finalizado el medio tiempo de la 54° edición del Super Bowl.

¡EL SHOW DE MEDIOTIEMPO CON #SHAKIRA Y #JLO!



Con invitados como Bad Bunny, la cantante colombiana deslumbró a todos los presentes en el Hard Rock Stadium



¡REVÍVELO! #SBxFOX #NFLxFOX pic.twitter.com/9fLOnPq5mx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2020