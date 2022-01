Lavrov: “Si depende de Rusia, no habrá guerra”

enero 28, 2022

Redacción/Al MomentoMX. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, concedió este viernes una entrevista a medios rusos para abordar los temas relacionados con la política exterior que actualmente están sobre la mesa.

El jefe de la diplomacia rusa mantuvo una conversación con 4 emisoras de radio: Sputnik, Ejo Moskvi, Komsomólskaya Pravda y Govorit Moskvá.

“No queremos la guerra”

Ante todo, el ministro subrayó que “si depende de Rusia, no habrá guerra”. “No queremos la guerra, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses“, declaró, agregando que no puede decir que las conversaciones con Occidente hayan terminado.

Más tarde, Lavrov reafirmó que si depende de Moscú “no habrá guerra”, sin embargo, no descartó que “alguien quiera provocar una acción militar”. “El régimen de Kiev no controla un gran número de tropas (según Occidente, unas 100.000 en la línea de contacto, creo), y el régimen de Kiev no controla a una gran parte de estas personas armadas.

Una parte importante de las unidades presentes allí son antiguos batallones de voluntarios, actuales batallones de defensa territorial, unidades de resistencia popular. Ya se les están dando sistemas antiaéreos y se les anima a llevar rifles de caza, porque no hay suficientes sistemas antiaéreos para todos: es simplemente una psicosis militarista”, detalló.