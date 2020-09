“Le pegué por racista”; Neymar tras ser expulsado

septiembre 13, 2020

Redacción/Francia.- Luego de ser expulsado en un violento encuentro entre el PSG y el Marsella; el astro brasileño Neymar aclaró que el golpe que le tiró a Álvaro González fue por un tema de racismo.

Tras quejarse el central español del Olympique de Marsella sobre un supuesto salivazo del argentino del PSG que no alcanzó a darle, los ánimos en el clásico francés se calentaron dejando como resultado 5 expulsados y un marcador final del 1-0 a favor del Olympique.

El pleito entre Álvaro González y Neymar se dio porque supuestamente el primero le llamó “mono” al brasileño, desatando su furia. “De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara”, escribió Neymar en su twitter donde arremetió contra el VAR por satanizarlo a él pero no tomar en cuenta los insultos que recibió.