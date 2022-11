Le quitan riñón a bebé de Veracruz sin consentimiento de su madre, piden apoyo 

noviembre 29, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- Tras ir a buscar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ayuda de alguna institución médica en la ciudad de México, la señora Zenaida Cruz López madre de Benjamín un bebé que nació con diversas malformaciones, recibió la noticia de que le habían sustraído un riñón al menor.

Zenaida explicó que la última vez que Benjamín fue intervenido quirúrgicamente ocurrió en febrero de este año, en la clínica 71 del IMSS que se ubica sobre la avenida Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz, lugar donde presuntamente le habrían quitado uno de sus órganos sin su consentimiento.

Fue en el Hospital Siglo XXI de México donde tras algunos estudios que le realizaron al bebé, se le informó que solo tiene un riñón.

Zenaida dijo que desde hace 9 meses que Benjamín fue sometido a cirugía sus problemas de salud comenzaron a ser más graves, aunque creyó que era derivado de sus malformaciones una de ellas el ano imperforado, no imaginó que la causa sería la falta de un riñón, pues incluso ahora el bebé es hipertenso.

Agregó que posterior a la cirugía que le realizaron en donde supuestamente solo cerraría una fístula, los doctores que estuvieron presentes en la operación no volvieron a tratar a Benjamín y la canalizaron con otros especialistas.

“el no era hipertenso le vinieron muchas calenturas, por eso me fui a México yo pensando que era la colostomía, yo decía que era una infección de la colostomía, yo dije me voy a ver que tienen porque acá en Veracruz no me lo querían atender, me fui a México y ahí me sorprendí, les dije ¿cómo es posible’ si acá tengo los documentos que dicen que tiene dos riñones, ellos me respondieron no esta señora y nosotros no le hicimos ninguna cirugía todo se lo realizaron en Veracruz, yo cuando lo vi, me puse a llorar le dije a la fiscalía que más le van a hacer, imagínese que yo permito el cierre de la colostomía, como ya hay una denuncia por el robo del riñón van a decir a tu hijo le dio un infarto y se murió”

La madre de Benjamín agregó que el bebé nació con los dos riñones aunque con problemas en uno de ellos porque es más pequeño. Sin embargo el órgano, que presuntamente le fue extraído es el que tenía tamaño y funcionamiento normal.

Zenaida ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República y se encuentra a la espera de que avancen las investigaciones, mientras tanto continúa en la lucha de juntar el monto para que el bebé de un año cinco meses pueda ser sometido a una colostomía.

La cirugía tiene un costo de 120 mil pesos, para las personas que deseen apoyar la causa o participar en las rifas que organiza, se pueden contactar al número 22 91 72 16 73 con Zenaida Cruz López.