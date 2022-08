LE TIENEN MIEDO A NAHLE

agosto 4, 2022

+ El orizabeño del PAN que gobierna (y bien) Querétaro.

+ Se defienden diputados del PAN que votaron a favor.

+ 900 millones para carreteras “libres” en Veracruz.

+ Zenyazen afina con INIFED planteles dignos.



No es el estado de origen, es mera misoginia

—Chopenjawer



Una obra de arte hecha película es «Gangs of New York» («Pandillas de Nueva York», del legendario cineasta Martin Scorsese). En ella se habla principalmente del conflicto entre los «nativos» americanos y las familias irlandesas que migraban y llegaban por miles a ese puerto en el siglo XIX.

El fondo, era el conflicto racial, la fobia a los extranjeros o xenofobia. El líder de los nativos, Bill «The Butcher» Cutting (interpretado por el gran Daniel Day-Lewis), declara una guerra sangrienta en las calles contra los «no americanos», aunque mantiene ciertos códigos de honor.

Pero el verdadero fondo-fondo eran los negocios de su pandilla de «nativos» sobre el derecho de piso, extorsión, protección, control político sobre un punto de Nueva York llamado «Los Cinco Puntos», a donde llegaban los inmigrantes. Vea la película, es altamente recomendable.

En Veracruz, más específicamente en el sur, varios llegaron a migrar de distintas partes del mundo: ingleses, franceses, chinos, españoles, libaneses, entre otros, por la industria petrolera. Todavía existen descendientes de esas familias y algunas de plano se fueron para siempre porque no aguantaron el calor y los zancudos.

A esa misma región han llegado —por generaciones— gente de otras partes de México. En Coatzacoalcos, por ejemplo, hay muchos chiapanecos, tabasqueños y oaxaqueños. En Minatitlán, xapapá, ni se diga: parece extensión de Oaxaca, pero también llegaron familias de Tamaulipas que se asentaron y algunos de plano se quedaron a vivir ahí. Aunque al principio había un recelo de los oaxaqueños y veracruzanos hacia los «norteños», finalmente las tres culturas se adaptaron a convivir juntos.

Ese es el caso de Rocío Nahle, hoy secretaria de Energía del gobierno federal, quien llega al sur de Veracruz hace cerca de 30 años, precisamente por la industria petrolera. Ella es oriunda de Zacatecas, donde también estudió.

A Rocío Nahle se le conoce en el sur de Veracruz desde los años noventa cuando era una activista muy movida del Partido de la Revolución Democrática (PRD). No son pocos los periodistas que la recuerdan trabajando en las oficinas que el partido del sol azteca tenía en Coatzacoalcos, cerca del Palacio Municipal, donde además enarbolaba la defensa del petróleo.

Esa lucha le dio notoriedad política y ahí comenzó a hacer su carrera. Una vez que el PRD se fue convirtiendo en refugio de malandros y comenzó a acuerdos con los priístas, Nahle fue una de las que renunció para irse a la aventura –junto a Andrés Manuel López Obrador y otros miles– de crear un nuevo movimiento, que hoy conocemos como MORENA.

Ella, junto al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, fueron los dos primeros legisladores federales que ganaron elecciones para el partido lopezobradorista, en 2015. Dos años después, Nahle ganaría la senaduría por amplio margen junto a Ricardo Ahued Bardahuil (quien tampoco nació en Veracruz, pero es más xalapeño que el chile seco); no obstante, pediría licencia para integrarse al gabinete de López Obrador.

Hoy Rocío Nahle es la aspirante con mayores posibilidades para ser la primera gobernadora de Veracruz. Salvo un cataclismo de última hora, así será.

Esto ha causado que se comiencen a exponer temores y fobias de grupos radicales de oposición: hablan ya de «Veracruz para los Veracruzanos», como si ser nativo del estado fuese garantía de un buen gobierno.

Veamos a los recientes gobernadores: Miguel Ángel Yunes Linares, de Soledad de Doblado, más dedicado a la persecución de enemigos políticos y en poner a su primogénito “Miguel Chiquito” como sucesor; Javier Duarte nació en el puerto de Veracruz y fue criado en Córdoba (yo creo que todo mundo se acuerda de su gobierno); Fidel Herrera, de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan, muy popular, pero en su gestión se dispararon los índices de violencia inusitada por el narcotráfico, así como los endeudamientos del gobierno.

También estuvo Miguel Alemán Velasco, quien supuestamente nació en Veracruz, pero siempre han existido rumores de que nació en la Ciudad de México.

Su antecesor Patricio Chirinos Calero ni siquiera era veracruzano: era originario de San Luis Potosí y su acta de nacimiento la exhibieron en su momento; no obstante fue el último gobernador que dejó dinero en caja.

Bueno, y a todo esto, ¿esos mismos que hoy se espantan de las aspiraciones de Nahle no estaban mame y mame y mame que querían a Ahued de gobernador pese a no ser veracruzano? ¿O no eran los mismos que también estuvieron haciéndole el caldo gordo a Sergio Gutiérrez Luna, quien no ha hecho carrera política en Veracruz?

¿Entonces cuál es la diferencia? ¿Ser mujer?

La realidad es que el golpeteo contra Nahle es simple: es la que tiene —hasta el momento— la mayor probabilidad de ser gobernadora, con o sin ley para decir si es veracruzana o no (que es bastante absurdo).

Por eso el temor, por eso la fobia de quienes todavía no entienden del cambio generacional en la política; los mismos que han succionado del presupuesto desde el gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974–1980); los que quieren conservar el estatus quo, el modus vivendi de los negocios al amparo del poder.

Y eso es el verdadero fondo-fondo: la añoranza de los business. Volver a los privilegios que perdieron hace poco con los mismos personajes del ayer: PepeYu, Tío Dante y anexas menos relevantes.

Al parecer todavía no les cae el veinte de que ya hay otras circunstancias, otra historia; sobre todo porque no se ven nuevos “líderes” para lanzar al ruedo. Por eso la oposición no se ve, no se siente, aunque dicen que andan haciendo reuniones “secretas” casi-casi como los Iluminati.

La mera verdad, todas las señales de esos grupos indican que le tienen harto miedo a la Nahle.

Todo puede pasar; en política nada está escrito. ¿Mi consejo? No se apaniquen, relax, mis niños, todavía falta un rato para que inicie la fiesta.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Es panista. Nació en Orizaba y es gobernador de Querétaro, uno de los estados que más ha crecido y es de los mejores gobernados en el país. Se trata de Mauricio Kuri González, quien vio la luz la primera vez un 9 de mayo de 1969 allá en la hermosa Pluviosilla… Nunca la hicieron de flatulencia los queretanos por tener a un veracruzano como gobernador y hasta ahora parece que no se han quejado porque Kuri siempre está en los primeros lugares de los mejor evaluados.

OTRA NOTA: Al menos dos diputados del PAN que votaron a favor de la Ley de Residencia Efectiva en Veracruz, salieron a defenderse en redes sociales por ola de linchamiento y odio que sus propios compañeros militantes desataron… El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Hugo González Saavedra, publicó: “Varios Estados tienen gobernadores del PAN QUE NACIERON en otros estados, y acá se homologa una ley que tiene varios años en la Federación y nuestros compañeros nos descuartizan y satanizan, si este es el fuego amigo, cual será el enemigo? UN MEXICANO NACE Y VIVE DONDE SE LE PEGA LA CHINGADA GANA y no debe perder sus derecho humanos ni políticos, es cuanto”… Por su parte, la diputada Nora Lagunes Jáuregui, a través de Twitter recordó que por reformas como la aprobada este martes, permitió que mexicanos con raíces extranjeras pudieran ser votados y fue así como Vicente Fox Quesada se convirtió en presidente de México en el año 2000… “Esta armonización lo que verdaderamente evidenció es el ánimo derrotista que habita en algunos, sobretodo quienes han dirigido mensajes tergiversando la realidad, mintiéndole a la opinión pública” expresó la legisladora y arremetió: “El anuncio de la Dirigencia Estatal de mi partido sobre una posible sanción, es solo un número más para desviar la atención del pésimo trabajo que han realizado y que tiene inconformes a muchos militantes”.

OTRA NOTA EXTRA: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Veracruz ejerce este año cerca de 900 millones de pesos para la conservación carretera de la Red Federal Libre de Peaje en el estado… Se trabajan 65 obras de reconstrucción y conservación periódica de puentes, construcción periódica en cerca de 300 kilómetros, así como señalamientos horizontales y verticales, además de barreras de protección… Los trabajos se ejecutan en los 2 mil 575.93 kilómetros que comprende la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Veracruz con la finalidad de conservar y mejorar las condiciones físicas de las carreteras federales libres de peaje y optimizar el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. Bien por el trabajo del ingeniero Álvarez Fontán.

LA ÚLTIMA PORQUE SEGUIMOS CON EL AC ORIGINS: El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), César Adrián Basilio Ortiz, para establecer las líneas de acción que se aplicarán en Veracruz en beneficio de las y los alumnos de la entidad. Acompañado por el director del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), Ricardo García Jiménez, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) celebró la realización de este encuentro, pues deja ver el respaldo de la federación y la buena coordinación del trabajo que se tiene entre ambos órdenes de gobierno. Durante la reunión efectuada en su oficina, se dieron a conocer los avances de la aplicación de los diferentes fondos que tiene el INIFED, los lineamientos del nuevo FONDEN, la forma en que se han distribuido los recursos públicos en Veracruz para que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos y diferentes gestiones en pro de la transformación educativa que se vive en el estado.