Legalizar la marihuana no traerá nada bueno a México: Panista

hace 5 horas

Redacción/Notimex.- El senador panista Damián Zepeda aseguró que la regulación del consumo lúdico de la marihuana, tema que se discute en el Senado, no traerá nada bueno al país, pues el incremento en el gramaje permitido de autoconsumo podría facilitar la reventa de esa planta.

“Yo he sido bien claro, contundente; no, estoy en contra de la legalización de las drogas, ¿por qué?, porque creo que no va a traer nada bueno a México el que sea muy fácil que tengan acceso a marihuana, los jóvenes de este país”, opinó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de un video difundido en sus redes sociales, explicó que el dictamen de Morena pretende subir de cinco a 28 gramos el consumo legal de marihuana y castigar con una multa hasta los 200 gramos, lo cual facilitaría la reventa de esta droga entre los jóvenes.

“Se dice que cómo es posible que queramos que vayan a la cárcel los jóvenes por solamente fumarse un churro, que porque no le hacen ningún daño, claro que hace daño que ande drogada la gente. Ni siquiera está prohibido en México, es falso que lleven a la cárcel a una persona por consumir marihuana”, comentó.

Damián Zepeda recordó que en 2009 se hizo la reforma a la Ley General de Salud para que no se ejerciera acción penal por el autoconsumo de marihuana hasta por cinco gramos, esto, luego de aclarar que él no está a favor de que los jóvenes sean encarcelados por este tema.

“En el 2016 se hizo una nueva ley de ejecución penal y en el transitorio no nadamás dice lo de los cincp gramos, dice que toda persona que estuviera en la cárcel por posesión de marihuana tendría derecho a la liberación”, agregó.