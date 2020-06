Legisver rechaza dictaminar iniciativa del Julen Rementería

junio 22, 2020

Isabel Ortega/Xalapa. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, se negó a aceptar una excitativa del partido Acción Nacional, por la que se pedía dictaminar la iniciativa que regula la revocación del mandato en Veracruz.

En la sesión ordinaria, después de que se leyó la correspondencia el coordinador de Acción Nacional, Omar Miranda Romero, pidió a la Presidencia el poder dar lectura a un documento en donde se hacía un llamado para analizar la iniciativa que presentó el Senador Julen Rementería del Puerto, el pasado 28 de mayo.

La iniciativa del PAN busca homologar la revocación del mandato, para que en diciembre del 2021 se pueda someter a consulta pública la revocación del mandato de Cuitláhuac García Jiménez.

Ante la petición del panista, Ríos Uribe aseguró que para dar entrada a la excitativa se tenía que plantear en la Junta de Trabajos Legislativos, era necesaria la firma de dos diputados, y tenía que existir voluntad de su parte, para leerlo.

Miranda Romero explicó que el documento estaba avalado por otro legislador, por lo que reiteró de “manera respetuosa” darle entrada y leerlo ante el pleno.

En respuesta Ríos Uribe -insistió- que no, “y es si el presidente acepta en la Junta de Trabajos Legislativo, lo cual no fue tomado en cuenta en dicha reunión, por lo cual no estoy en aptitud de aceptar en este momento”, concluyó.