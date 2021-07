Levantan plantón madres de niños con cáncer

julio 15, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Madres de niños con cáncer levantaron este jueves el plantón que mantenían desde hace 2 semanas en la avenida 20 de noviembre para exigir el abasto de medicamentos oncológicos para sus hijos.

Cora de Jesús Rodríguez, vocera del colectivo de madres, señaló que fue el cansancio y el riesgo de que sus hijos enfermen más estando en la intemperie lo que las orilló a tomar esta decisión. Sin embargo, la lucha para conseguir los medicamentos continuará.

«Nosotras no nos estamos retirando porque ya no queremos seguir, nosotros estamos dando una pauta al seguimiento, la lucha de las mamás y conmigo que también estoy dentro de, sigue, no bajaremos la guardia. Estamos despidiéndonos por causas de que nosotras estamos desgastadas», dijo.

Ayer madres y padres de niños con cáncer sostuvieron una reunión con autoridades del INSABI en la que se informó que al menos 17, de las 35 claves que se necesitan, ya están en Veracruz, pero permanecen resguardadas hasta que Cofepris permita su distribución tras corroborar que cumplen con los requisitos legales.

Reiteró que el próximo 24 de Julio llevarán a cabo una marcha para continuar con las exigencias de mejores condiciones en el hospital infantil

Cora de Jesus Rodríguez agradeció a la ciudadanía todo el apoyo que brindaron para mantener el plantón, desde carpas hasta comida y un autobús donde pudieron resguardarse durante la noche.