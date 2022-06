Ley Monse y cae Marlon

junio 6, 2022

El jueves pasado en el Congreso Local veracruzano y a iniciativa de las legisladoras Ruth Callejas Roldán, Itzel Yescas Valdivia, Veronica Pulido, Maribel Ramírez, Ariana Ángeles y el diputado Marlon Ramírez Marín, fue presentada la Ley Monse, que tiene como objetivo procesar a todo aquel sujeto, que encubra a feminicidas.

Esta ley, surge luego de lo ocurrido en el Puerto de Veracruz, en el caso de Monse Bendimes, quien murió en un hospital de aquel lugar, luego de que fuera presuntamente golpeada brutalmente por su novio Marlon N, en abril del año pasado y quien habría sido encubierto por sus familiares, hasta el pasado viernes, que se entregó voluntariamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Xalapa, para luego ser entregado a la Fiscalía General del Estado, quien lo trasladó a Veracruz.

Se presume que Marlon N, habría decidido entregarse, luego de que la FGE, realizara un operativo de búsqueda, en la casa de su abuela en Mérida, Yucatán, hasta ahora se sabe que la abuela, habría financiado la huída del presunto feminicida.

La iniciativa con proyecto de decreto, fue presentada por la diputada Anilú Ingram, quien por cierto, luego de tantos años de marquesa, no sé porque no mueve aún el abanico; la iniciativa nunca hubiera llegado al Congreso Local, sin la labor incansable del grupo de activistas, Las Brujas del Mar.

Finalmente habrá justicia para Monserrat Bendimes, no le devolverán su vida, pero tal vez con esto se sane en algo, el dolor que habrá sentido su familia y finalmente es muy importante que por fin, se van construyendo una serie de mecanismos y herramientas legales, que buscan disminuir el número de feminicidios.

El día menos pensado el señor felicita a la señora Hernández, por ir a trabajar diario, a lo que hemos llegado.

El Salsa Fest, un éxito

Un éxito con saldo blanco y lleno total, en los tres días del Salsa Fest 2022, vinieron visitantes de todo el país y del extranjero, que gustan de género musical.

El cartel artístico, fue el resultado de un esfuerzo que se hizo por parte del Gobierno Estatal y las buenas gestiones del titular de la SECTUR, Iván Martínez Olvera; todos sabemos que el estado financiero por las que pasa el estado en estos momentos no es el mejor, sin embargo el cartel estuvo bastante digno, la organización fue de primer nivel y la seguridad durante los tres días, coordinada.

Cosas de la vida y menudencias

Hubo Primera Sesión de Mejora Regulatoria del COVERMER encabezada por Enrique Nachón García, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, quien explicó que esta política ha permitido grandes ahorros sociales, incluso reducir el costo interno del Gobierno estatal haciéndolo más ágil.

Con esto, Veracruz avanza en la simplificación y transparencia normativa, de los más de 700 trámites, para el funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas y de servicios, que den como resultado final el impulso a la reactivación económica y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

