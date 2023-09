Libros de texto gratuito, un gran logro para el país: BENV

septiembre 18, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Gerardo Gómez Salas, afirmó que los libros de texto gratuitos son un gran logro para el país y consideró que pese a las críticas que han surgido tienen un buen enfoque.

“Es una opinión que debemos dar con mucha mesura porque los libros de texto es un gran logro del país, es la manera que tenemos el estado de garantizar la educación a los niños, de garantizar que ellos tengan acceso y en varias comunidades tal vez es hasta la única lectura”.

A su decir, los libros de texto gratuito responden a esa necesidad y aunque han sido criticados, en su opinión, tienen un buen enfoque y garantizan la educación mexicana.

Insistió en que es necesario leer los libros de texto e identificar sus contenidos, puesto que son una manera en que la sociedad siempre avanza.

“Acceder a ellos una educación que corresponde al estado mexicano, yo no he recibido quejas de los padres de familia porque no tengo ese nivel, pero varios maestros participaron en foros, y hubo participación en varios foros de maestros normalistas”.

Reiteró que siempre los libros de texto han sido adecuados al conocimiento de los niños mexicanos.

“Nosotros tenemos que realizar una vinculación de la escuela normal veracruzana con educación básica, en ese sentido nosotros vamos a ir a practicar a las escuelas y nuestros alumnos están recibiendo la formación necesaria para hacerlo, estamos analizando la nueva forma de planear y preparando a nuestros alumnos y preparándonos nosotros para enfrentarlo, es un reto que tenemos”, añadió.