“Libros son ilegales”: católicos exigen usar los del año anterior

agosto 27, 2023

Juan David Castilla.-Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) protestaron frente a Palacio de Gobierno en rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos al considerarlos “ilegales”, porque presuntamente no se respetaron los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la elaboración de los mismos.

Las personas se concentraron en la escalinata de la Catedral de Xalapa, en la zona centro de la capital de Veracruz, donde acusaron que los libros de texto son una propaganda ideológica a favor del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

De acuerdo con el presidente del Frente Nacional por la Familia en Xalapa, Gustavo Balderas, se propone la utilización de los libros de texto del año anterior para este ciclo escolar 2023-2024 que inicia el lunes 28 de agosto.

“La postura legal ya fue emitida a nivel nacional por un juez, que se usen los libros de texto del año anterior, es perfectamente posible. Los niños usan los libros de los primos o de los hermanos porque no tienen los recursos necesarios cuando se vendían los de telebachillerato. Los del año anterior, si bien no son perfectos, son mucho mejores que los actuales”, expresó.

En Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, el entrevistado indicó que en un foro realizado el pasado miércoles 23 de agosto apenas comenzaron a dar a conocer los libros a los docentes de educación básica.

“Los maestros no los conocían, los maestros no están capacitados, la metodología con que se hicieron los libros no es correcta, no está bien definida, no existe, y esto dicho por pedagogos, un diseño pedagógico de estos libros. Además los están usando para hacer una propaganda ideológica, alabando al gobierno actual y diciendo diversas mentiras”.

Gustavo Balderas también criticó que los nuevos libros de texto estén “cargados” de información relacionada sobre la ideología de género y la reproducción sexual dirigida a niños de cuarto, quinto y sector grado de primaria.

“¿Qué va a pasar cuando un pederasta esté con un niño de quinto o sexto año de primaria?, va a decir: le estoy ayudando a hacer su tarea. No nos oponemos a la educación sexual, pero la promoción del condón y la búsqueda del placer en niños de diez años, lo único que va a promover es continuar con embarazos adolescentes cada vez a más temprana edad”.

Estas personas se sumaron a la marcha nacional contra los libros de texto gratuitos que se llevaría a cabo en 36 ciudades de la República Mexicana, previo al inicio del ciclo escolar.