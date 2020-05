Lidera CDMX porcentaje de recuperados de Coronavirus más alto del país

mayo 9, 2020

Carlos Guzmán Martin/CDMX. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 2 mil 214 personas con síntomas graves de la enfermedad se han recuperado en hospitales COVID-19 de la Ciudad de México.



“Pocas veces se habla de esto, es muy importante, no estamos hablando de las personas que han tenido que llevar la enfermedad en su casa, sino personas que han salido de hospitalizaciones, y esto es muy buena noticia porque también hay muchas personas que se están recuperando en hospitales y en la Ciudad de México son 2 mil 214 personas”, expresó.



Sheinbaum Pardo comentó que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la ocupación hospitalaria que se tiene en nosocomios públicos es de 3 mil 372 pacientes no intubados y mil 34 pacientes intubados por síntomas graves de la enfermedad.



Señaló que el modelo epidemiológico para la ZMVM registra, en los últimos días, un crecimiento menor de los casos por COVID-19 con relación a las últimas semanas. Sin embargo, se deberá esperar al informe de los próximos días para determinar si es una tendencia a la baja en el número de intubados.



“Nosotros evaluamos permanentemente el número de pacientes intubados y no intubados, tanto por la red negativa que tiene la Secretaría de Salud como por la información que recibimos de manera coordinada del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México”, comentó.



Explicó que el Gobierno capitalino mantiene una total coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, particularmente con el Área de Epidemiología a la que informa sobre las personas que han fallecido y tienen prueba de COVID-19.



Por ello, dijo, las defunciones registradas son determinadas por un Comité Técnico para conocer si están asociadas o no a la enfermedad, con el propósito de transparentar la información a la opinión pública.

“No podemos darnos el lujo de ninguna manera de una descoordinación o de utilizar políticamente la epidemia, si lo que estamos buscando es la mejor manera de salvar vidas, y de que haya suficientes camas en los hospitales y de generar las condiciones preventivas para que, con la sana distancia y quedarnos en casa, no tengamos mayor contagio tanto en la ciudad como en el país”, puntualizó.



Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno capitalino habilitó el sitio electrónico www.covid19.cdmx.gob.mx para que la ciudadanía pueda consultar toda la información relacionada con COVID-19 en la Ciudad de México.



El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó la metodología de la videovigilancia epidemiológica de las defunciones y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias que se ha llevado a cabo en México ha sido fundamental.

“El conocimiento de salud no se construye contando casos, ni contando muertes, se construye entendiendo, interpretando, analizando, modelando, y esto es un proceso que tiene sus propias reglas tiene sus propios tiempos. Y como ha dicho la Jefa de Gobierno, requiere seguir procedimientos formales para tener tanto estadísticas confiables como análisis apropiados que pueden ser transparentemente interpretados en conocimiento útil para tomar decisiones de política pública en salud”, refirió.



En la Ciudad de México, se han registrado 8 mil 705 casos confirmados acumulados; 2 mil 95 casos confirmados activos; 4 mil 987 casos sospechosos; 13 mil 875 negativos; y 729 defunciones. En unidades médicas de la Ciudad de México, se registran 2 mil 525 pacientes no intubados hospitalizados y 899 intubados.