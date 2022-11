Liga MX revela el calendario del Clausura 2023

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero la Liga MX ya se alista para el Clausura 2023, por lo cual presentó el calendario de dicho torneo, mismo que comenzará el próximo 6 de enero en Aguascalientes y finalizará el 28 de mayo.

⇒ El primer partido del Clausura 2023 será el viernes 6 de enero entre Necaxa y Atlético de San Luis, en el Estadio Victoria. La fase regular acabará el 30 de abril y la vuelta de la final será el 28 de mayo. Solo habrá una jornada doble, la cual se efectuará entre el 14 y 23 de febrero.

La Jornada 1 estará conformado por los siguientes partidos:

Necaxa vs. Atlético de San Luis

Mazatlán vs. León

América vs. Querétaro

Atlas vs. Toluca

Monterrey vs. Chivas

Pumas vs. Juárez

Santos vs. Tigres

Xolos vs. Cruz Azul

Pachuca vs. Puebla

Dentro de los juegos más importantes, el Clásico Nacional, entre Chivas y América, se vivirá el próximo sábado 18 de marzo en el Estadio Akron (21:10 pm). El Clásico Regio, que enfrenta a Tigres y Monterrey, se celebrará ese mismo día en el Estadio Universitario (19:10). Mientras que el Clásico Tapatío, entre Atlas y Guadalajara, será el sábado 1 de abril (21:10) en el Estadio Jalisco.

El Clásico Joven, por su parte, se disputará en la Jornada 15 en punto de las 21:10 horas. Una jornada después, Las Águilas enfrentarán a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que ese duelo podría definir el futuro de ambas instituciones en el torneo.

El Clausura 2023 se empalmará con la Concachampions, competencia en la que participa León, Atlas, Tigres y Pachuca. Los felinos llegaron a dicha instancia por méritos deportivos, mientras que los otros clubes lo hicieron por disputar la Final.