Lima Franco asegura que no se anda candidateando para gubernatura

mayo 2, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Por el momento se encuentra concentrado en el trabajo para sanear las finanzas del estado, reestructurar la deuda bursátil, firmar el convenio para el cobro del impuesto predial de los municipios, entre otros temas que nada tienen que ver con la sucesión en el Poder Ejecutivo del Estado.

Así lo aseguró José Luis Lima Franco, quien dijo desconocer el origen de una encuesta publicada en un medio de comunicación local, misma que lo coloca como uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura del estado.

“No, no, no, yo creo que estamos de momento tenemos mucho trabajo, estamos concentrados en muchos temas, desconozco, me mandaron una foto, traemos muchos temas desde la reestructuración de la deuda bursátil, el convenio de predial con los municipios, otros esquemas para traer cerca de 2 mil millones de pesos al estado para hacer más infraestructura”.

Cuestionado en torno a esta posibilidad, insistió que está concentrado en su trabajo y en ayudar a los municipios para arreglar el tema de la NL Technologies y el alumbrado público y seguir mejorando la calificación crediticia.

“No es el momento, estamos enfocados en dar resultados, mejorando las finanzas del estado, seguir dotando de recursos para hacer mayor infraestructura y seguir cumpliendo con las políticas implementadas por el gobernador del estado”.

Veracruz a la espera de federalización de la nómina magisterial.

Por otra parte, el secretario de Finanzas señaló que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública no ha notificado a las autoridades estatales de la federalzación de la nómina magisterial, pero aclaró que se trata de un tema presupuestal.“Es un tema meramente presupuestal, y tendría que tener Hacienda la disponibilidad presupuestal para absorber esta nómina, de entrada nada formal ni por parte de la Secretaría de Hacienda ni por parte de la Secretaría de Educación Pública».