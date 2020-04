Limitada, educación especial en Veracruz por cuarentena

abril 28, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Alumnos de educación especial han presentado un atraso en sus programas académicos, debido a la contingencia sanitaria por coronavirus.



De acuerdo con Patricia Alhelí Rovira, profesora de la escuela primaria “Rafael Ramírez”, ubicada en el municipio de Acayucan, muchos de los estudiantes carecen de las herramientas tecnológicas para acceder a las actividades elaboradas por los docentes.



A su juicio, dicha situación es notoria en algunas Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), mismas que se encuentran en distintos puntos de la entidad.



La entrevistada indicó que una de las maneras para trabajar a distancia con los alumnos es a través de la elaboración de cuadernillos con actividades especializadas.



Sin embargo, detalló que la principal dificultad que enfrentan los profesores es hacer llegar dichos cuadernillos a sus estudiantes.

“En mi caso, se hace vía WhatsApp, pero de acuerdo con el contexto de mi escuela, no todos los tutores cuentan con la tecnología necesaria para realizar dicho trabajo”.



Por ello, se ha pedido a muchos padres de familia que busquen acercamiento con sus vecinos o personas que cuenten con dispositivos móviles o computadoras.



“Pero esa estrategia no es del todo efectiva. Esto tiene como resultado que la educación a distancia no se pueda llevar a cabo en su totalidad, ya sea en educación especial o en los demás niveles del sector privado educativo”, remató la maestra.