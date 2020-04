Limitan venta de cerveza en supermercados de Coatepec

abril 27, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. La venta de cerveza fue limitada en centros comerciales del municipio de Coatepec. En los refrigeradores de los supermercados fueron colocados avisos dirigidos a los clientes.



“Estimado cliente, para favorecer a un mayor número de familias se limitan 2 piezas por familia. Agradecemos su comprensión”, se lee.



Los consumidores externaron su inconformidad ante dicha determinación.

De acuerdo con Josefina Alarcón Contreras, uno de los clientes, dicha medida resulta “injusta” para la población, pues no se trata de un producto de primera necesidad.



“Yo tengo una queja, yo siento que no es justo que estén diciendo en Chedraui que nada más son dos six por familia, no es un producto de primera necesidad, no tendrían porqué restringirlo así, voy de acuerdo que sea con los huevos, arroz y eso para que alcance para todos”.



Algunos consumidores desacataban la instrucción e intentaban comprar más de dos piezas; sin embargo, las y los cajeros se limitaban a cobrar sólo dos piezas por cliente.