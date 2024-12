Limoneros siguen en crisis; tienen que regalar el limón, lamentan

diciembre 14, 2024

Ariadna García/Xalapa, Ver. Productores de limón de Emiliano Zapata y Jalcomulco dieron a conocer que la sobreproducción tiene en crisis el precio de este producto, por lo que llegaron al punto de regalarlo o dejarlo tirado.

«Una situación muy crítica porque de hecho casi nos dicen que no quieren el limón, estamos perdiendo 15 pesos por ese limón, mejor lo dejamos en el campo tirado», dijo Mario Leal, productor.

José Luis Ronzón otro de los productores dijo que el año pasado el costo de la reja estaba en 500 pesos y actualmente lo dan hasta en 70 pesos.

«El año pasado, por esta temporada, la reja estaba de 500 pesos, 500 pesos y ahorita está de 80, de 70 y eso es el limón de primera, de segunda lo pagan a cinco pesos la reja».

Aunado a ello, señalaron que no les aceptan el cítrico en empacadoras y jugueras, por lo que han tenido perdidas importantes.

«De unas 50 rejas me quedan como unas 15 rejas, 15 rejas me andan quedando, es mucho/ no nos había pasado esto, digo, ahorita nos está quedando muchísimo», agregó otro productor.