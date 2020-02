Limpian pintas de feministas en Palacio Nacional

febrero 14, 2020

CDMX/OroNoticias. El área de Conservaduría de Palacio Nacional comenzó el retiro de las pintas realizadas por un grupo de mujeres que se manifestaron contra la violencia de género afuera del recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Hoy nos habla ⁦@pauduva94⁩ que esta mañana un grupo de feministas realizó pintas contra la violencia machista en Palacio Nacional | Entérate con ⁦@EHuertaCuevas⁩ por ⁦@Orohits949⁩ pic.twitter.com/q1Mwf6oGsD — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) February 14, 2020

Poco después de las 14:00 horas, el área de Conservaduría inició el retiro de pintas del muro de la fachada principal de Palacio Nacional a partir de la aplicación de agua caliente a presión controlada.

“El agua a presión solamente se aplicará sobre el muro que es de cantera, para el portón no se implementará la misma técnica. Debido a que el portón es de madera se implementará otra técnica que aún no está definida”, dijo una integrante del equipo Conservación, quien prefirió no mencionar su nombre.