Lisa Marie Presley reveló ser víctima de abuso por parte de su padrastro

octubre 9, 2024

Redacción Xalapa.- La única hija del fallecido cantante Elvis Presley, Lisa Marie Presley, lanzo su libro «From Here To The Great Unknown», donde relata la manera en que vivio su infancia, asimismo revela que fue víctima de abuso sexual cuando era una pequeña por parte de su padrastro.

Cuenta que tras la muerte de su padre, en 1977, tuvo que mudarse a vivir con su madre, quien mantenía una relación con Mike Edwards, conocido por su participación en «Mommie Dearest».

Se puede leer que cuando la menor tenía 10 años, Mike, se adentró a su cuarto una noche y le toco las piernas y otras partes de su cuerpo, asimismo asegura que le contó a su madre lo ocurrido, por lo que horas después, la llamo pues, Edwards quería disculparse con ella.

“dijo: ‘Lo siento mucho, pero en Europa así es como les enseñan a los niños, así que eso es lo que estaba haciendo’”, fueron las disculpas de Mike.

Aunque relata que la violencia continuó con azotes: “Supongo que se estaba mastu…. No se enojaba conmigo, lo hacía con mucha calma, sentado en una silla, dándome nalgadas. Mi trasero se ponía negro, azul, naranja, verde”, relató.