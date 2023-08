Lisbert Aurelia, presidenta del TSJE, afirma que amparo no concluye proceso penal contra la juez Angélica N

agosto 9, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Luego de que la Fiscalía emitió un comunicado en el que fijaba su postura respecto del amparo otorgado a la jueza Angélica Sánchez Hernández, la magistrada también emitió un boletín.

En la postura oficial del Poder Judicial de Veracruz, Aurelia Jiménez se refirió a la jueza como una imputada y refirió que ella no será reinstalada en su función como juzgadora local, pues su remoción se trataba de una decisión administrativa.

Afirmó que aún y con el amparo, que el que se pidió dejar insubsistente todo lo actuado en el proceso penal 297/2023, que llevó a la jueza a estar en resguardo domiciliario, luego de que le variaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos contra la fe pública y abuso de autoridad, no invalidaba la orden de aprehensión en su contra.

Y señaló que, además de impugnar la resolución de la juez federal, se mantendrá el proceso judicial contra Angélica Sánchez.

A continuación parte de la postura de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Poder Judicial, respecto al amparo a favor del la jueza Angélica Sánchez:

En efecto, como se ha difundido en medios de comunicación y redes sociales, ayer, la jueza Décimo Quinta de Distrito, resolvió una incidencia en la que consideró que no se cumplió con la suspensión provisional concedida a la quejosa y ordenó regresar las cosas al estado que tenían previo a la detención.

Con independencia que no se comparte dicha decisión y existe la posibilidad de impugnar; es necesario explicar que contrario a lo que se ha venido manejando, el proceso penal seguido contra la ex servidora pública no ha concluido.

Esto es así, porque la orden de aprehensión que en su momento se libró, continúa vigente, pues su constitucionalidad será analizada por la jueza de distrito hasta dictar sentencia de fondo en el amparo. El resultado de la resolución dictada en el incidente únicamente trae como consecuencia, reiniciar el proceso penal.

Hasta ahora, no se ha absuelto o condenado a Angélica N; subsiste una contienda, en la que la fiscalía tendrá la oportunidad de probar que la nombrada cometió los delitos por los que se ejercitó la acción penal y ella podrá defenderse.

Otro tópico que se ha venido manejando, es la supuesta instalación de Angélica N al cargo de Jueza del Poder Judicial de Veracruz; sin embargo, su destitución no está vinculada al proceso penal, pues se trata de determinaciones de índole administrativa, en las que previo estudio de determinadas circunstancias relacionadas con su desempeño como juzgadora, se estimó procedente separarla de su puesto.

Como titular del Poder Judicial de Veracruz, refrendo mi compromiso de seguir trabajando arduamente para transformar la administración de justicia y desterrar del sistema judicial veracruzano la corrupción, en beneficio de las personas justiciables.