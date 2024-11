Lista la terna final por la CNDH

noviembre 5, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, tienen lista ya la terna de candidatas de donde elegirá a persona que ocupará la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029.

La terna la integran:

Paulina Hernández Diz.

María del Rosario Piedra Ibarra.

Nashieli Ramírez Hernández.

Paulina Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara.

Fue secretaria ejecutiva del Instituto Jaliscience de las Mujeres. Además, fue relatora especial en Derechos Humanos de las Mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Actualmente, trabaja en la Unidad para la Igualdad en la Universidad de Guadalajara.

María del Rosario Piedra Ibarra, es del 16 de noviembre de 2019 presidenta de la CNDH.

Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación.

Es militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Activista, miembro del Comité Eureka e hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra.

Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, es promotora y defensora de derechos humanos, con más de 40 años de trabajo en México.

Actualmente es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCdMx)

Es especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Diplomada en Planeación por la misma universidad, así como en Gobierno Local, Seguridad y Justicia por la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia, y en Laws, policies and reporting tools: supporting the fight against child labour” por el International Training Centre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, Hernández Diz propuso fortalece la autonomía de la CNDH, mejorar el acompañamiento a las víctimas tanto directas como indirectas.

Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, enfocándose en al reparación del daño. Promover la cultura de los derechos humanos, entre otras propuestas más que hizo.

Piedra Ibarra presentó como su plan de trabajo consolidar lo realizado estos cinco años en base a 10 propuestas, entre las que destacan:

Defensa de los derechos económicos, sociales culturales y ambientalistas (DESÇA), así como los derechos políticos-electorales. Avanzar en las tareas de prevención que permitan evitar violaciones de derechos humanos e, idealmente, reducirlas.

Transformar el Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en programa de prevención efectiva, que trabaje con la autoridad para promover las mejores prácticas administrativas, entre otras.

A su vez Nashieli Hernández, propuso cinco ejes de trabajo, entre ellos:

Enfoque restaurativo como herramienta de transformación. Esto implica la participación activa de las víctimas en todo el proceso de investigación de la CNDH y como parte de esta participación se usen herramientas como la mediación y la conciliación.

Territorialidad y proximidad. Se enfoca en llevar el actuar de la CNDH a territorio, para que sea una comisión cercana a las víctimas y que brinde atención personalidad, entre otros ejes.

Este martes, a las 09:00 horas, están citadas las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia para aprobar este dictamen y de ser el caso, turnarlo a la Junta de Coordinación Política para su análisis y aval.