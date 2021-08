Listas vacunas para jóvenes de 18 a 29 en Puerto de Veracruz, anuncia gobernador

agosto 27, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que se recibieron ya las vacunas que se aplicarán al sector de población de 18 a 29 años en el puerto de Veracruz, así como más de 221 mil 630 dosis para las comunidades rurales que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mandatario aseguró que se lleva un paso acelerado en el tema de la vacunación, pues se espera que a más tardar en octubre el 100 por ciento de la población mayores de 18 años, al menos con una solo dosis. El exhorto, dijo, es continuar apoyando el Plan de Vacunación Nacional, registrarse y acudir la fecha que les corresponda para ser inoculados , además de no bajar la guardia y continuar cumpliendo con las recomendaciones sanitaria

“Veracruz se mantiene en alto riesgo, no olvidar las recomendaciones sanitarias y solo mantener actividades esenciales. Este fin de semana no se actualiza el decreto emitido contra la tercera ola”.

Por otra parte, insistió en que no se prevé una ola de amparos masivos para la aplicación de vacuna contra el coronavirus para menores de 17 años, además insistió que no se tiene por Cofepris el informe de alguna vacuna que pueda aplicarse a los niños.