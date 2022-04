Listo Veracruz para Selectivo Nacional de Rugby

abril 21, 2022

Fernando Hernández/El Demócrata. Con la mira puesta en obtener un lugar en los Juegos Nacionales Conade 2022 en la disciplina de Rugby, viajará este viernes un contingente conformado por más de una veintena de deportistas veracruzanos a la Ciudad de México para participar en el Campeonato Selectivo de la especialidad.

El entrenador en jefe de las selecciones estatales de esta disciplina, Carlos Macossay, informó que son tres las categorías que enfrentarán, durante el fin de semana, a aproximadamente 15 entidades de todo el país esperando que por primera vez una Sub 17 logre calificar a la justa nacional.

Además de esa categoría varonil, Veracruz tendrá dos equipos más en la Sub 20, en busca de uno de los siete boletos disponibles por clase y rama, en pos de la clasificación para el evento que se albergará en Sonora.

Carlos Macossay reconoció que la encomienda de este fin de semana no será fácil pues llevan a jóvenes que son prácticamente nuevos en este deporte.

«Pues tuvimos un cambio generacional, como casi siempre sucede año con año, pero esta vez sí nos pegó muy duro porque habíamos preparado durante cinco años la generación que en el 2020 y 2021 iban a participar en todo esto, pero la pandemia nos vino a dar al traste con todo. Por lo que yo más bien creo que va a ser una cuestión de fogueo y si conseguimos algo qué bueno pero en el 2023 sí les prometemos algo mucho mejor”, enfatizó el entrenador.

En este Selectivo, a Veracruz enfrentaría a entidades complejas como Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Colima, la UNAM.

«Pero si se quiere crecer hay que enfrentarse a todos; yo siempre he dicho que prefiero recibir una apaleada, una goleada, a no participar, porque si no nunca vamos a aprender”, añadió.

Este jueves, la delegación recibió el equipo para la competencia clasificatoria que tendrá como escenario el deportivo “Rosario Iglesias” en Villa Coapa, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.