Listos los horarios para los Cuartos de Final del Apertura 2024

noviembre 25, 2024

Luego de los partidos del Play-In, quedaron definidos los partidos de la Liguilla del Apertura 2024 con los ocho invitados a los cuartos de final, quienes están dentro de la pelea por el título, por lo que la Liga MX anunció las fechas y horarios de esta fase.

⇒ De momento sigue vigente el actual campeón del futbol mexicano, quien estará buscando su tercer trofeo consecutivo; pero para ello, el América deberá vencer al Toluca.

Son ocho clubes los que estarán enfrentándose en las series de los cuartos de final del Apertura 2024; los últimos clasificados salieron del Play-In, siendo América y Tijuana.

Cruz Azul Toluca Tigres Pumas Monterrey Atlético de San Luis América Tijuana

La liguilla de la Liga MX arrancará con los cuartos de final, que se estarán jugando a ida y vuelta, donde las primeras series se llevarán a cabo el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, mientras que la definición para conocer a los semifinalistas será el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre.

¿Cómo quedaron los partidos de los cuartos de final del Apertura 2024?

Así quedaron definidos los partidos de los cuartos de final del Apertura 2024:

(1) Cruz Azul vs Tijuana (8)

(2) Toluca vs América (7)

(3) Tigres vs Atlético de San Luis (6)

(4) Pumas vs Monterrey (5)

Mientras que la Liga MX definió los horarios de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024:

Partidos de ida de los cuartos de final

América vs Toluca

Fecha: miércoles 27 de noviembre

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Tijuana vs Cruz Azul

Fecha: miércoles 27 de noviembre

Horario: 21:10 horas

Lugar: Estadio Caliente

Atlético de San Luis vs Tigres

Fecha: jueves 28 de noviembre

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Alfonso Lastras

Monterrey vs Pumas

Fecha: jueves 28 de noviembre

Horario: 21:10 horas

Lugar: Estadio BBVA

Partidos de vuelta de los cuartos de final

Toluca vs América

Fecha: sábado 30 de noviembre

Horario: 17:00 horas

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Cruz Azul vs Tijuana

Fecha: sábado 30 de noviembre

Horario: 19:10 horas

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Tigres vs Atlético de San Luis

Fecha: domingo 1 de diciembre

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Universitario

Pumas vs Monterrey

Fecha: domingo 1 de diciembre

Horario: 12:00 horas

Lugar: Estadio Olímpico Universitario