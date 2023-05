Live action de ‘Las Chicas Superpoderosas’ es oficialmente cancelado

mayo 19, 2023

Tras grabar un piloto que nunca salió al aire, el canal The CW anunció oficialmente la cancelación de la serie live action de Las Chicas Superpoderosas que estaba desarrollando.

Según informó el portal TVLine, Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de The CW, confirmó que la serie no será producida. Esto como consecuencia del cambio de régimen al interior de la cadena, a raíz de que la empresa Nexstar adquiriera la mayor parte de The CW, por encima de Warner Bros. Discovery y Paramount Global, en octubre de 2022.

La serie live action de Las Chicas Superpoderosas, conocida oficialmente como Powerpuff, estaba en desarrollo de la mano de Warner Bros. Studios y pretendía presentar una versión de la historia donde Bombón, Burbuja y Bellota eran adultas. El programa alcanzó a filmar un piloto, pero The CW optó por reformular su apuesta.

En ese sentido, mientras Brad Schwartz sostiene que eventualmente Warner Bros. Studios podría retomar el desarrollo de Powerpuff para otro canal o streaming, la serie ya había perdido a Chloe Bennet como Bombón en 2021 y hasta ahora no había asegurado a una nueva actriz para ese papel junto a Yana Perrault como Bellota y Dove Cameron como Burbuja.

La idea de la serie era retratar a las protagonistas como mujeres veinteañeras que resentían haber dedicado su infancia a combatir el crimen; ahora, sin ningún interés en volver a pelear juntas, una nueva amenaza las obligaría a reencontrarse.

“En este caso, el piloto no funcionó. Pero como vemos que hay suficientes elementos allí, queríamos darle otra oportunidad. Por eso no queríamos seguir adelante con lo que teníamos. Tonalmente, podría haberse sentido demasiado cursi”, comentó en su momento Mark Pedowitz, el entonces CEO de The CW.

The CW cancela más series además de Las Chicas Superpoderosas

Además del live action de Las Chicas Superpoderosas, también fue cancelada la serie Zorro. El show pretendía contar la historia de una versión femenina del icónico héroe enmascarado.

Entre los demás proyectos del anterior régimen de The CW que ya fueron cancelados de manera definitiva está Justice U, una suerte de spin-off de la serie Arrow enfocado en el personaje de John Diggle. También Jake Chang, un show de misterio sobre el personaje de Archie Comics.

“[Las series canceladas] ya se las hemos devuelto a los estudios, así que son libres de desarrollarlas y venderlas donde quieran”, declaró Brad Schwartz, actual presidente de entretenimiento de The CW, a TV Line.