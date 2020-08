Llama la iglesia católica a la educación en familia

agosto 21, 2020

Arquímedes González/Misantla. Sera el día de mañana que estudiantes de los diversos estudiantes de este municipio, inicien su ciclo escolar 202-2021, a esto el cura don José Eleno Jiménez Cruz, encargado de la Parroquia de San Juan Pablo II, de la colonia Linda Vista de esta ciudad de Misantla, exhorta a las familias que la educación, debe ser en armonía, sin delegar posturas y que el escolar aproveche lo máximo en este nuevo ciclo escolar.

Tras el inicio de las clases virtuales, el padre Eleno dio a conocer que la mejor manera de apoyar a los estudiantes que tomaran sus clases desde su confinamiento, es en un entorno de armonía, confianza y entrega familiar, dijo que la tecnología actual al ser la herramienta pedagógica en esta nueva modalidad es importante que la familia sea la pieza clave del aprendizaje, además puntualizo que en algunos sitios rurales, seria de buena opción que quienes tengan una televisor con señal digital de la oportunidad a aquellos que no cuentan con una.

“Esta forma de tener una educación de manera digital nos lleva a considerar también a las personas que no tiene suficiente recursos, la tecnología adecuada, para recibir las clases, sobre todo en las rancherías o poblaciones más alejadas donde carecemos de antenas de transmisión como de recepción, donde falta más implementación en la vida desarrollada como se tiene en algunas familias, de clase media, de clase alta, en familias urbanas, donde hay más acceso, aun así en este tiempo de pandemia hemos notado, que en ciertos horarios del día se pone más lento el sistema del internet, no es suficiente la cantidad de emisión para poder recibir las enseñanzas, invitamos a los que más tengan recursos se solidaricen con los de menos recursos, que los inviten a tomar sus clases en sus casas, los que no tengan alguna pantalla de televisión tengan ese deseo de ayudar a los demás”

Agrego que la formación pedagógica, debe estar al alcance de todos los niños y jóvenes, reconociendo que la labor en la formación de la conducta social, es meritorio de los profesores que se preparan para poder dar sus enseñanzas, y esta ocasión será el doble al ser a distancia.

“Educar en la actualidad también se entiende como un derecho, porque nosotros estamos en contacto con un mundo tecnologizado, científico, un mundo de comportamientos morales, donde nos va indicando como estar acorde con la sociedad, esta sociedad que es plural, esta sociedad que cada vez más avanza en información y conciencia, debemos estar capacitados, y esto nos lo facilita los maestros y maestras, le agradecemos mucho esta labor que prestan los profesores en las escuelas para seguir la formación humana y científica, por tanto una formación ética y moral”. Manifestó que la educación debe ser de carácter familia, que la armonía en el seno privado tiene que estar coordinado, “que las familias deban tener mas cercanía con los hijos, que los papas sean mas sensibles con la formación de sus hijos, la educación empieza con el testimonio, con el ejemplo, y la violencia intrafamiliar que luego se da procurar que se vaya disminuyendo, o vaya desaparecido para que nuestras familias tengan otro tono nuevo, si Dios nos ha permitido vivir con esta pandemia, yo creo que tenemos que tener un espíritu nuevo, que Dios nos difunda un espíritu nuevo, que nos rocié con agua pura para que tengamos, una vida mas responsable, mas comprometida, y como más sensible a la necesidad de la sociedad actual, contribuyendo en las medidas de nuestras posibilidades será posible que Misantla también pueda responder, así como los lugares del norte que tiene mas desarrollo”, acoto.