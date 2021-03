Llama Monreal a alcanzar un Estado de bienestar en América, tras efectos por la pandemia

marzo 9, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Ante los efectos devastadores provocados por la pandemia, es necesario aumentar la capacidad recaudatoria, y si se necesita, un esquema progresivo de gravamen al lucro, incluso al capital y a la ganancia, para alcanzar un Estado de Bienestar en América, dijo el senador Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, llamó a alcanzar un Estado de bienestar en las Américas, que permita enfrentar a los países de la región los efectos devastadores de la pandemia, la desigualdad social y la crisis económica.

Subrayo que se requiere aumentar la capacidad recaudatoria y, sí se necesita, “un esquema progresivo de gravamen al lucro, incluso al capital y a la ganancia”.

Monreal Ávila participó en la reunión virtual sobre la iniciativa “Hacia la construcción de Estados de Bienestar en las Américas”, en la que participaron políticos y exfuncionarios públicos de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay.

En ese encuentro, destacó que el panorama del bienestar social en América Latina enfrentará el impacto del regreso de Lula a la arena política, pues él basó su política en la creación de un estado de bienestar que Bolsonaro busco destruir desde su llegada.

Construir un Estado de bienestar en la región, asentó el senador, requerirá de la unidad entre los países, la necesidad de un nuevo pacto fiscal en el que los países se pongan de acuerdo sobre esquemas tributarios y sobre el acceso a préstamos para reactivar la economía.

Monreal Ávila puso como ejemplo del proyecto para producir vacunas entre México y Argentina, iniciativa a la que consideró que deberían sumare más países.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado llamó a reaccionar con realismo más que por posiciones ideológicas, pues si bien hay una reactivación industrial no lo hay en las economías informales, tan importantes en nuestros países.

Dijo que la reactivación de las economías dependerá de los alcances de la vacunación, del regreso a las escuelas, del apoyo a las empresas, la reactivación de las economías informales

También subrayó que países como Brasil decidieron endeudarse, pero nuestro país no comprometió un solo cinco de deuda para atender la emergencia sanitaria; sin embargo, reconoció, se tiene que fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, financiarlas con créditos blandos para recuperar el empleo y la economía.

Por eso, asentó, es necesario un debate para que, en la región, se pueda establecer con toda seriedad una estrategia conjunta para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia, la economía y la desigualdad social que estamos sufriendo.

“Creo que todos vamos a coincidir con el tema central de la progresividad fiscal y cómo recuperamos económicamente a nuestros países y la deuda que se ha generado con motivo de la atención a esta pandemia de coronavirus”, expresó.

Recordó que, a partir del 2018, el gobierno de México inició la separación del poder político sobre el poder económico, es decir, eliminar la subordinación histórica que existía del poder político al poder económico.

Por eso se han impulsado reformas constitucionales para prohibir la condonación de impuestos., pues en el pasado, a las grandes transnacionales y a las grandes firmas se les condonaban los impuestos, en detrimento del erario.

Además, se elevó a delito grave la evasión, las facturas falsas y las empresas fantasmas, porque a través de ellas se evadía y se debilitaba la carga fiscal o se recaudaba una menor cantidad a la que se tenía la obligación de tributar, y por esa vía las empresas fantasmas obtenían una gran cantidad de dinero.

Por eso, se ha llevado a cabo una profunda lucha de combate a la corrupción, que cobra una gran relevancia, ya que la colusión del poder político y económico, se traducían en desfalcos multimillonarios a la Hacienda Pública.

En cuanto al gasto, agregó, se intenta fortalecer a los sistemas educativos de salud y las acciones para la reconstrucción del Estado de bienestar.

Explicó que, en México, el Presidente de la República evitó el endeudamiento público y “no se ha adquirido en la pandemia un solo cinco de deuda pública con organismos internacionales”. Tampoco se establecieron mayores cargas fiscales, sino que el propio Estado, con su recaudación, hace frente a la crisis sanitaria.

Monreal Ávila asentó que evitar el endeudamiento público y el establecer mayores lazos de colaboración para el desarrollo regional, es crucial para sanear y mantener sanas las finanzas públicas.

Se han adquirido 130 millones de vacunas y se tiene garantizada la vacunación universal gratuita en los próximos meses; el proceso de vacunación ha ido lento, pero hay una esperanza de que pronto todos estaremos vacunados.

En la tercera reunión virtual sobre la iniciativa “Hacia la construcción de Estados de Bienestar en las Américas” también se reconocieron los avances en Brasil y Argentina. Además, hubo consenso entre los participantes para impulsar el acceso, la producción, distribución y aplicación del fármaco en todos los países de la región.

Al encuentro asistieron Guillermo Boulos, ex candidato presidencial del partido SOL, figura ascendente de la izquierda brasileña; José Dirceu, ex ministro Jefe de la Casa Civil; Laura Carvalho, coordinadora del programa económico de Guilherme Boulos (PSOL) en 2018 y Flavio Dino, gobernador de Maranhao.

Por Chile, estuvieron José Miguel Insulza, senador y ex Canciller; Carlos Ominami, ex ministro de Economía; Guido Camú, jefe de la Unidad de Información Pública de la CEPAL y José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina.

De Colombia participó Claudia López, Alcaldesa de Bogotá; de Estados Unidos, Eduardo Porter, editor económico del New York Times; Darrick Hamilton, profesor de economía, fundador y director del Institute for the Study of Race, Stratification and Political Economy en The New School; Brad DeLong, profesor de Economía en la Universidad de California, Berkeley; Austan Goolsbee, quien fue jefe de asesores económicos del presidente Barack Obama.

Por México, estuvieron el senador Ricardo Monreal; Héctor Aguilar Camín, director Revista Nexos; Jorge Castañeda Gutman, ex Canciller; Enrique de la Madrid, ex ministro de Turismo; Salomón Chertorivski, ex ministro de Salud; Jorge Andrés Castañeda Morales, analista económico; Gaspard Estrada, director de OPALC, Sciences Po, de Paris.

Así como Luis Felipe López, director regional para América Latina y el Caribe-PNUD; Daniel Titelman, de la Unidad para Asuntos Fiscales, de la CEPAL; Vidal Llerenas, Alcalde de Azcapotzalco; y Rolando Ocampo, de la CEPAL.

Y por parte de Uruguay estuvieron Mónica Xavier, ex senadora y ex presidenta del Frente Amplio; así como Rafael Michelini, ex senador.