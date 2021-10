Llama Orlando Méndez a respaldar al basquetbolista mexicano hacia el futuro

octubre 1, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. Sin lugar a dudas, Orlando Méndez-Valdez es un referente del baloncesto mexicano e hizo un llamado a los dirigentes del país para respaldar más al jugador nacional, pensando a futuro, sobre todo para la conformación de los representativos tricolores.

“Es una nueva época, con nueva sangre de jugadores, creo que hicimos un papel cuando estuvimos ahí (con los 12 Guerreros), y es parte del proceso, la edad, la vida se cambia, es una nueva época.

“Creo que hay chavos con talento ahí, sólo hay que encontrar al buen grupo, que estén dos o tres años pegados”, indicó.

Para “El Demonio” debería haber más promoción del jugador mexicano.

“Esta Liga (LNBP) es la mayor del país y ahorita no hay tanto mexicano, si ves hacia adelante, tal vez unos cinco años, eso va a dañar el crecimiento en el deporte del país, eso va a afectar”, añadió.

En su regreso a Xalapa, como jugador de Plateros de Fresnillo, no pudo dejar de lado la nostalgia.

“Llegando en la carretera, me sentí emocionado al llegar al ver lo que ya conocía y lo que iba a ser nuevo cuando me fui. Veo a la ciudad muy cambiada. Llegando al gimnasio me vinieron recuerdos de mi hija, ahí correteando, memorias bonitas con mi esposa.

“Aquí comencé mi carrera, conocí la ciudad muy bien, con muchas amistades, emocionado por estar aquí. Muchas gracias a toda la gente por su apoyo y el cariño en mi carrera, los mensajes de apoyo son cosas que como jugador no esperas, me hace muy feliz”, señaló.

Ya en el ocaso de su carrera, Orlando espera volver algún día representar nuevamente los colores xalapeños, indicó que dejó la puerta abierta para volver antes de su retiro.