Llama Patrón Wong a no escuchar a quienes buscan enfrentar, dividir y hacernos ver como contrarios

diciembre 11, 2022



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong se pronunció por colaborar todos con la justicia, acabar con la impunidad, delitos como la trata de personas y no escuchar las voces de quienes tratan de dividir, enfrentar y hacer ver como contrarios al pueblo.

En la homilía de este domingo desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, el prelado católico llamó a que en vísperas de celebrar a la Virgen de Guadalupe, se ofreciera la misa por las familias, los jóvenes y niños que representan lo mejor de México y se ofrece una plegaria por la paz, la reconciliación y la concordia en el país.

Al celebrar el tercer domingo de Adviento, Patrón Wong aseguró que cuando se recibe al Niño Dios Jesús, se recibe y acoge, se hace una promesa de cercanía, pero se hacen planes, proyectos, se albergan sueños que Dios no cumple, eso podría hacer que se dude de su presencia.

“Se debe ser consciente en cada Navidad, porque si no se hace de cada Navidad un rito mecánico, donde volvemos ha hacer lo mismo, colocamos las velas de Adviento, ponemos el nacimiento, nos deseamos feliz navidad, un ritual, junto con esas cosas del mundo, de consumo que a veces son escasos de vicios, como el alcohol, gastos superfluos e inútiles del dinero que no tenemos y habría que invertirlo en algo más a favor de la familia”.

Ahí cuestionó a la feligresía católica si ahora que se acerca la Navidad, están dispuestos a aprender algo de Jesús que no han aprendido en su vida (…) no programemos a Dios, no queramos ajustar los planes a los planes de Dios.

“En esta navidad podemos decir confió en ti, creo en ti…vamos a pedir a María, cuando dijo el sí a recibir a Jesús, fuera un sí permanente”, consideró.