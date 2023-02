Llama PC a responsables de Torre Centro a tomar precauciones por presencia de fuertes viertes este día

febrero 10, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la presencia de fuertes rachas de viento que se esperan para este viernes, derivado del paso del frente frío número 31, la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado hizo un llamado a la ciudadanía a estar alertas, así como a los responsables de la construcción de la Torre Centro a guardar cualquier objeto que se pueda convertir en un proyectil.

Guadalupe Osorno Maldonado dijo que estarán alertas de que no ocurran incidentes como el ocurrido el viernes pasado que afectó un automóvil particular cuando cayó una barra metálica de la Torre.

Exhortó a los responsables de la obra a que guarden lo que deban guardar y se evite de esta manera una tragedia, pues hay un pronóstico de viento fuerte.

“El pronóstico ahí está, afortunadamente la ocasión anterior pasó en la madrugada, pero esta vez lo vamos a tener en el transcurso del día, a partir de mediodía de este viernes”.

Se trata de un tema de seguridad de las personas, por lo que deben asegurar todas las estructuras.

“Primero decían que porque estaba suspendido no resguardaban y no podían entrar, pero nosotros no tenemos la suspensión, de hecho, tienen libre acceso a la obra”.

Asimismo, Guadalupe Osorno informó que la dependencia a su cargo promovió un recurso de revisión del juicio de amparo otorgado a los propietarios de la Torre Centro y la empresa constructora por parte del juez federal Mario de la Medina Soto.

Reconoció que será un proceso largo, pero no quitarán “el dedo del renglón” para que las obras que se hagan cuentan con un dictamen técnico de riesgo.

Finalmente, la funcionaria manifestó que se prevé que el frente frío número 31 ocasione rachas de viento norte de hasta 100 o 115 kilómetros por hora en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.