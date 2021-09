Llama Ricardo Monreal a saldar deuda con la juventud

agosto 31, 2021

Redacción/El Demócrata. El senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado para saldar la deuda con las y los jóvenes, materializar sus reclamos en materia educativa, laboral, de participación política y en la toma democrática de decisiones, a fin de que “asuman su responsabilidad histórica y puedan ser dueños de su presente”.

La precariedad de los empleos, ligada a la pérdida de derechos mediante reformas que hicieron más laxa la contratación, o la omisión de las autoridades ante abusos, acotó, son algunos de los fenómenos que afectan los derechos de este sector a mejorar sus condiciones de vida mediante su esfuerzo.

Durante el “Taller Juvenil de Formación Legislativa”, organizado por el Parlamento Juvenil 2020, Monreal Ávila refirió que el objetivo de la Agenda 2030 es garantizar que nadie se quede atrás y contempla a los jóvenes en cuatro áreas específicas: empleo juvenil, adolescencia, educación y deportes para la paz.

“Estos elementos son tomados en cuenta por nosotros, ahora en esta nueva dinámica en el Poder Legislativo”.

La expedición de leyes o iniciativas que se han construido dijo, tienen una orientación para el desarrollo integral de este sector y la incorporación de políticas públicas que propicien su inclusión en los ámbitos políticos, social, económico y cultural del país.

Expresó que “las generaciones mayores reconocemos las deudas que tenemos con los jóvenes. Y, por eso yo siempre aprovecho cualquier foro para convocarlos a no desmayar, a seguirle. Ustedes son incansables, no se agotan, no se cansan”.

Ricardo Monreal aseguró que es fundamental romper con las formas de exclusión que menosprecian las capacidades creativas, innovadoras y transformadoras de las juventudes y que, incluso, han llegado al extremo de regatearles su lugar protagónico en nuestras sociedades.