Llama Sheinbaum a jóvenes a construir la paz en la CDMX y en el país

abril 20, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. En el marco de la presentación de la Estrategia Jóvenes Construyendo la Paz, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este programa es un esfuerzo focalizado para atender a los jóvenes de todo el país, que inicia en los 50 municipios del país con mayores índices delictivos.

La mandataria capitalina señaló que miles de jóvenes brigadistas visitarán casa por casa para identificar las condiciones y necesidades de las y los jóvenes. De esta forma, se sumarán al Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para que puedan recibir una beca de capacitación, mes con mes, por 5 mil 258 pesos, e inscripción en el IMSS para que puedan recibir servicios médicos.

“Si logramos buscarlos, convencerlos, acercarlos y decirles: “La opción no es la violencia, la opción es el trabajo, el estudio y una vida distinta, una identidad distinta que no sea la identidad de la violencia, sino la identidad de la Paz”, entonces no solo estamos rescatando a nuestros jóvenes, estamos rescatando a nuestra sociedad, estamos rescatando a México”, indicó.