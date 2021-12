Llaman a empresarios revisar situación fiscal al cierre del año

diciembre 17, 2021

Regina Montes/Xalapa. El presidente del Consejo Ciudadano del Estado de Veracruz y expresidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, llamó a los empresarios de verificar su situación fiscal en este cierre de año puesto que el siguiente habrá muchos cambios que si no se revisan adecuadamente, pueden afectar seriamente la cuestión financiera operativa de cualquier negocio.

Asimismo, insistió en que el pago de aguinaldo es una responsabilidad para todos los empresarios y es una prioridad, además de que impulsa la economía de cualquier ciudad, estado o del país. “El asunto también es que los empresarios de cualquier nivel, sobre todo los pequeños, los micro empresarios y medianos empresarios, tienen que preocuparse en verificar su situación fiscal para el cierre del ejercicio, se puede pedir apoyo para las asesorías correspondientes y después no estar con la preocupación de que ya no lo hice, el primero de enero ya no se va a poder”.

Expuso que hubo muchas modificaciones en la ley laboral, el salario mínimo y los impuestos para el próximo año que se tienen que considerar para la operación de los negocios de cualquier tamaño. “Tienen que acercarse a los expertos, los contadores, las cámaras para que los asesoren porque sí hay mucho cambio y que pueden afectar seriamente la cuestión financiera operativa de cualquier tamaño de cualquier negocio”.

Recordó que este año igual que el pasado fue muy difícil en cuestión financiera y de mercado, pues estuvo restringido el flujo en efectivo y por tanto las ventas.“ Aunque hubo un pequeño repunte como siempre pasa en noviembre con el Buen Fin y obviamente en diciembre con el aguinaldo, de todas maneras, sí se ha complicado”.