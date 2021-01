Llega el domingo de Campeonatos de Conferencia de la NFL

enero 21, 2021

Redacción/AlMomento.Mx. En el domingo de Campeonatos de Conferencia se determinarán los participantes del Super Bowl LV. En la NFC (3:05 PM, hora de New York, FOX/FOX Deportes), los TAMPA BAY BUCCANEERS (13-5) irán de visita a los GREEN BAY PACKERS (14-3), mientras que los BUFFALO BILLS (15-3) viajarán hasta Arrowhead Stadium para enfrentarse contra los KANSAS CITY CHIEFS (15-2) en la AFC (6:40 PM, hora de New York, CBS/CBS All Access/ESPN Deportes).

Los cuatro equipos ganaron al menos 13 partidos de temporada regular y postemporada combinados esta campaña, marcando la primera vez desde 2015 que los cuatro equipos en los Campeonatos de Conferencia cuentan con al menos 13 victorias combinadas de temporada regular y postemporada.

Adicionalmente, cada uno de los cuatro equipos en acción este fin de semana promediaron al menos 29 puntos por partido en la temporada regular, marcando la primera vez en la era del Super Bowl que los cuatro equipos en los partidos de Campeonato de Conferencia promedian al menos 29 puntos por juego. Green Bay (31.8 puntos por partido), Buffalo (31.3) y Tampa Bay (30.8) fueron los tres equipos más anotadores en la liga esta temporada.

Con victorias de los Packers y los Bills el domingo, el Super Bowl tendría a dos de las escuadras de más alta anotación de la temporada regular por quinta desde 1970 y la primera vez desde 1997.

SIGUEN LOS MEJORES PASADORES. Cada uno de los cuatro mariscales de campo titulares que permanecen en la postemporada 2020 registró al menos 35 pases anotadores esta temporada: el de Green Bay AARON RODGERS (48 pases anotadores), el de Tampa Bay TOM BRADY (40), el de Kansas City PATRICK MAHOMES (38) y el de Buffalo JOSH ALLEN (37). ​

Este es la primera vez desde 1970 que cada uno de los cuatro mariscales de campo titulares en los partidos de Campeonato de Conferencia registran al menos 35 pases anotadores en la temporada regular.

Sin importar los resultados de los juegos de este domingo, el Super Bowl LV tendrá la mayor cantidad, la segunda, de pases anotadores en temporada regular combinados entre los dos mariscales de campo titulares en la historia.

EN PROPIA CASA. La semana pasada, los TAMPA BAY BUCCANEERS derrotaron a New Orleans 30-20 para avanzar a su cuarto Juego de Campeonato de la NFC en la historia de la franquicia.​

Con una victoria en Green Bay el domingo (3:05 PM, hora de New York, FOX/FOX Deportes), los Buccaneers se convertirán en el primer equipo en disputar un Super Bowl en el estadio que es su hogar y la quinta escuadra en jugar en un Super Bowl celebrado en su propio estado.

El mariscal de campo de Tampa Bay TOM BRADY ingresa al domingo de Campeonatos de Conferencia como el líder en la historia de la NFL en postemporada en titularidades (43), victorias (32), yardas aéreas (11,968) y pases anotadores (77). Se espera que realice la 14ta titularidad de su carrera en un Campeonato de Conferencia, y su primera con Tampa Bay.

Si los Buccaneers avanzan al Super Bowl LV, Brady se convertirá en el último mariscal de campo en titularizar un Super Bowl para múltiples equipos, uniéndose a PEYTON MANNING (Denver e Indianapolis), CRAIG MORTON (Dallas y Denver) y el miembro del Salón de la Fama KURT WARNER (Arizona y St. Louis Rams).

El esquinero de Tampa Bay SEAN MURPHY-BUNTING tiene una intercepción en cada uno de los dos partidos de postemporada de los Buccaneers esta temporada. Con una intercepción el domingo, Murphy-Bunting puede convertirse en el cuarto jugador en registrar alguna intercepción en cada uno de los primeros tres partidos de postemporada de su carrera en la era del Super Bowl, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama AENEAS WILLIAMS (primeros cuatro partidos de postemporada) y ED REED (tres), así como también JASON SEHORN (tres).

A LA CAZA DE MÁS TÍULOS EN TITLETOWN. Los GREEN BAY PACKERS avanzaron a su segundo Campeonato de Conferencia consecutivo con un triunfo 32-18 sobre los Los Angeles Rams en la vuelta Divisional. Con el triunfo, Green Bay empató a los PITTSBURGH STEELERS (36 victorias) para la segunda mayor cantidad de victorias en postemporada en la historia de la NFL.​

Con un triunfo contra los Buccaneers el domingo (3:05 PM, hora de New York, FOX/FOX Deportes), los Packers igualarían a los NEW ENGLAND PATRIOTS (37 victorias) en la mayor cantidad de victorias en postemporada en la historia de la NFL.

El mariscal de campo de Green Bay AARON RODGERS esta temporada lideró la NFL con 48 pases anotadores, un pico de carrera. Si los Packers avanzan al Super Bowl LV, Rodgers será el sexto mariscal de campo desde 2000, y el primero desde PEYTON MANNING en 2013, que llega al Super Bowl en la mismo temporada en la que encabezó la liga en pases anotadores.

La semana pasada, Rodgers lanzó 296 yardas, con dos anotaciones, ninguna intercepción y un índice de 108.1, su octavo partido de postemporada consecutivo con al menos dos pases anotadores, empatando con JOE FLACCO (ocho juegos seguidos) para la mayor cantidad de partidos de postemporada consecutivos con al menos dos pases anotadores en la historia de la NFL.

Con al menos dos pases anotadores el domingo, Rodgers se convertirá en el primer jugador en los anales de la liga en registrar al menos dos pases anotadores en nueve partidos de postemporada consecutivos.

DE VUELTA AQUÍ. Los KANSAS CITY CHIEFS, campeones reinantes del Super Bowl, están siendo anfitriones de su tercer Juego de Campeonato de la AFC consecutivo, uniéndose a los PHILADELPHIA EAGLES de 2002-04, que también estaban liderados por el entrenador en jefe ANDY REID, como los único equipos en la historia de la NFL en recibir tres partidos de Campeonato de Conferencia seguidos. Los Chiefs también buscarán convertirse en el primer equipo desde los NEW ENGLAND PATRIOTS de 2003-04 en ganar títulos de Super Bowl consecutivos.

El año pasado, el mariscal de campo PATRICK MAHOMES se convirtió en el mariscal de campo más joven en ganar el premio a Jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del Super Bowl. Si Kansas City derrota a Buffalo el domingo (6:40 PM, hora de New York, CBS/CBS All Access/ESPN Deportes), se espera que Mahomes se convierta en el más joven mariscal de campo en la historia de la NFL (25 años y 143 días de edad a la fecha del Super Bowl LV) en titularizar dos Super Bowls, superando a RUSSELL WILSON, que tenía 26 años y 64 días de edad en el momento de su segunda titularidad en un Super Bowl (Super Bowl XLIX).

La semana pasada, el ala cerrada de Kansas City TRAVIS KELCE registró ocho recepciones para 109 yardas y una anotación, su cuarto partido de postemporada de su carrera con al menos 100 yardas recibiendo, empatando la mayor cantidad por un ala cerrada en la historia de la NFL.

En los 10 partidos de postemporada de su carrera, Kelce totalizó 60 recepciones para 741 yardas y siete anotaciones, todas cifras entre las más altas por un ala cerrada en postemporada en la historia. El ala cerrada de Tampa Bay ROB GRONKOWSKI es el líder en las tres categorías.

SÚPER STEFON. La semana pasada, los BUFFALO BILLS derrotaron a Baltimore 17-3 para avanzar a su primer partido de Campeonato de la AFC desde la temporada 1993.

El receptor STEFON DIGGS registró 106 yardas recibiendo, un pico de equipo, con una recepción anotadora, en la victoria, luego de haber encabezado la liga con 1,535 yardas recibiendo, un máximo de su carrera, en la temporada regular 2020.

Si Buffalo derrota a Kansas City el domingo (6:40 PM, hora de New York, CBS/CBS All Access/ESPN Deportes), Diggs se convertirá en el tercer jugador que llega al Super Bowl en la misma temporada que lideró la liga en yardas recibiendo, uniéndose al miembro del Salón de la Fama JERRY RICE (1989 y 1994) y a DREW PEARSON (1977).

TODO POR TIERRA. La semana pasada, el corredor de Green Bay AARON JONES acarreó 99 yardas y una anotación, su tercer partido de postemporada consecutivo con algún acarreo anotador.

Con un acarreo anotador en el Partido de Campeonato de la NFC, Jones se convertirá en el cuarto jugador en la historia de la NFL en registrar algún acarreo anotador en cada uno de sus primeros cuatro partidos de postemporada, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama TERRELL DAVIS (primeros siete partidos de postemporada) y CURTIS MARTIN (primeros cinco juegos), así como también ARIAN FOSTER (primeros cuatro).