Llega Galaxy Book Flex Alpha: Alta tecnología a bajo precio

Redacción/Xataka.- Samsung está anunciando al mundo un nuevo dispositivo 2 en 1 para competir en el difícil mercado de los portátiles convertibles. Se llama Samsung Galaxy Book Flex Alpha.

El nuevo dispositivo mantiene la inclusión de una pantalla QLED de 13.3 pulgadas (con resolución 1080p) con una bisagra que la permite girarla 360 grados. Sin embargo, pierde el trackpad que puede servir como cargador inalámbrico, una funcionalidad que era estrella en sus hermanos mayores del año pasado.

De ahí en fuera estrena los procesadores Intel Core de 10ª generación, con hasta 12GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento. La batería promete una autonomía de hasta 17.5 horas con una sola carga, la cual se hace vía USB-C.

Además cuenta con un teclado retroiluminado, sensor de huellas en una tecla dedicada y un par de altavoces de 1.5W. Su cuerpo está fabricado en aluminio, y tiene puertos USB-C, USB 3.0, HDMI y hasta ranura para microSD. Su conectividad inalámbrica ya es WiFi 6, pero ésta solo se aprovechará con un router compatible.

Esta nueva Samsung Galaxy Book Flex Alpha llegará al mercado en el primer semestre de 2020, su precio inicial es de 829.99 dólares.

Por otra parte en México no podremos verla en stock pues Samsung sigue sin traer laptops a nuestro país, al parecer la empresa no ve a México como un mercado potencial para estos productos. Esperemos que esto cambie en 2020, pues no solo tiene modelos para el consumidor tradicional, también su serie gaming que probablemente tenga su respectiva renovación este año.